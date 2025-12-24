Пшеницата се насочва към най-дългия си ръст от април поради войната и климатични рискове

Фючърсите върху пшеницата в Чикаго се насочват към най-дългия си ръст от април, тъй като рисковете за предлагането в Черно море и несигурността за климатичните условия подкрепят цените, пише Bloomberg.

Руските сили извършиха атака с ракети и дронове в Украйна във вторник, като убиха цивилни и повредиха енергийни и пристанищни съоръжения в Одеска област в Черно море, съобщиха украински представители.

Това се прибавя към поредицата от атаки през последно време, които навредиха на инфраструктура в двете страни - те са големи износители на зърно и хранителни масла. Ударите създадоха опасност от нарушаване на доставките от региона.

„Украйна съобщава, че руските атаки срещу инфраструктура и пристанища са забавили износа на зърно през декември“, съобщи AgResource Co.

Цените на пшеницата са нараснали с 1,5%, като поскъпват за пета поредна сесия и достигнаха най-високото си ниво от над една седмица.

Цената на пшеницата се повишава за пета поредна сесия. Графика: Bloomberg LP

Междувременно сушата също се прибавя към проблемите в американските зърнени области, които подкрепят цените. Министерството на земеделието на САЩ съобщи във вторник, че сухото време съпътства рекордно високите температури в централните и южните области.

„Рекордно високите температури в южните области може да навредят, ако студеният въздух се завърне в района през януари, както предупреждават метеоролозите“, се казва в доклада Hightower Report.

На други пазари най-активният контракт върху суровата захар поскъпна с 0,92% до 15,34 цента за паунд в Ню Йорк, най-високата цена от два месеца насам.

Това се случва в момент, когато спекулативните търговци станаха не толкова песимистични за пазара в седмицата до 16 декември, сочат публикувани във вторник данни от Комисията за търговия с фючърси върху суровини, а компаниите за управление на богатство също подкрепиха нетните „бичи“ залози на пазара за бяла захар в Лондон до най-високото ниво от 11 седмици.

Спекулантите изглежда отново покриват позиции, като ликвидират „бичи“ залози вместо да правят нови продажби, което още повече ограничи общата нетна къса позиция, коментира Майк Макдъгъл, анализатор в McDougall Global View.

Но фючърсите върху суровата захар са поевтинели с близо 21% тази година и са напът да запишат най-голямата годишна загуба от 2018 г.

Пазарите ще бъдат затворени в четвъртък поради Коледа.