Пшеницата и царевицата в САЩ поскъпват през седмицата заради силния износ

През изминалата седмица цените на пшеницата и царевицата в САЩ се покачиха поради силен износ, особено към Китай и Мексико. Европейските цени са стабилни заради доставките от Черноморския регион.

Пазарът на слънчоглед показва смесени тенденции, със спадове на цените в някои региони, заради предизвикателства, свързани с реколтата, обобщава Софийската стокова борса.

Цените на петрола спаднаха с около 1% заради притеснения от излишък на предлагане и слаб световен растеж.

Общата пазарна обстановка остава под влияние на глобалната икономическа несигурност и променящите се доставки в отраслите.

Фючърсите за декември на меката червена пшеница в Чикаго поскъпват с около 3,3% до 199,7 долара за тон, а твърдата червена пшеница в Канзас – с 3,4% до 195,4 долара за тон.

Европейските пшенични фючърси на Euronext в Париж поскъпват минимално, с 0,1%, до 223 долара за тон. Поскъпването е ограничено от значителните доставки от Черноморския регион. Прогнозите за реколтата от пшеница в Русия се подобриха с очакван износ около 5 млн. тона през октомври. Цените на износа остават около 218 - 223 долара за тон.

Фючърсите на царевицата в Чикаго се търгуват между 168 - 170 долара за тон, с около 2% седмичен ръст, заради силния износ и търсенето от Мексико. В Европа цените нарастват до 214 - 222 долара за тон.

Цените на слънчогледово масло скочиха драматично в края на октомври и началото на ноември 2025 г., като украинския FOB достига 1360 – 1415 долара за тон. Това са най-високите нива от ноември 2022 г. Цените на слънчогледово семе в Украйна се повишават до 666 – 690 долара за тон, тъй като фермерите задържат продажбите.

В контраст на пазара на зърнени култури е този на петрола, при който цените спаднаха с около 1% до двуседмични минимуми. Сортът "Брент" се търгува на 63 – 64 долара за барел, а WTI спада под 60 долара. Натискът върху цените е заради притесненията за забавяне на икономическия растеж, отслабеното търсене, поскъпналия щатски долар и нарастването на запасите в САЩ с около 6 млн. барела седмично.

Търговията на Софийската стокова борса в подкръг "Зърно" остава спокойна. Тази седмица продължава предлагането на голямо количество хлебна пшеница от стари реколти на 450 лв./т (230,08 евро/т), а купувачите отговарят с начална цена от 270 лв./т (138,05 евро/т). Продължава и търсенето на фуражна пшеница, насипно, на начална цена от 340 лв./т (173,84 евро/т).

В подкръг „Хранителни стоки” цените на основните стоки са стабилни. Продължава предлагането за продажба на белен слънчоглед на начална цена от 2500 (1278,23 евро/т). Предлага се и богат асортимент от консервирани храни: гювеч на 2,84 лв./кг (1,45 евро/кг), зелен грах на 3,69 лв./кг (1,89 евро/кг), зелен фасул на 2,21 лв./кг (1,13 евро/кг) и русенско варено на 5,63 лв./кг (2,88 евро/кг).

В подкръг „Индустриални стоки” сделки имаше за сол за посипване на пътища на 138 лв./т (70,56 евро/т). В групата на енергоносителите се изкупиха газ пропан бутан в диапазон 916,67 – 958,33 лв./хил.л (468,69-489,99 евро/хил.л) и газьол за ПКЦ на 2 202,79 лв./хил.л (1 126,27 евро/хил.л).

При химикалите се реализираха двигателни масла в диапазон 4480 – 5510 лв./хил.л (2 290,59 - 2 817,22 евро/хил.л), трансмисионни масла от 8440 до 13 780 лв./хил.л (4315,30 - 7045,60 евро/хил.л), хидравлични масла от 4810 до 5420 лв./хил.л. (2459,31 - 2771,20 евро/хил.л) и спирачна течност на 5720 лв./хил.л (2924,59 евро/хил.л).