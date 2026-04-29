Четворна заплаха е надвиснала над доставките на храна по целия свят

Въглеродният диоксид е „храна за растенията“, така че може да си помислите, че ако напълним атмосферата с него, това би било по-добре за растенията. Проблемът е, че CO₂ е и най-разпространеният парников газ в света и улавя топлината по начин, който създава повече проблеми, отколкото решения за много чувствителни растения. Това е лоша новина не само за тези растения, но и за хората, които зависят от тях за храна, пише Марк Гонглоф за Bloomberg.

Топлината изключително много затруднява ефективното отглеждане на култури и на животни и улова на риба, както подробно се описва в обширен нов доклад на ООН за заплахата за храните от климатичните промени. Колкото повече се затопля планетата, толкова по-голям натиск се оказва върху земеделието. Съществува нарастващ риск да видим пример за това само след няколко месеца, тъй като стабилността на световното снабдяване с храна е подложена на четворна атака.

Първо, търговската война на американския президент Доналд Тръмп навреди на земеделието в САЩ, като повиши цените на торове, трактори и други, и същевременно затвори чуждестранни пазари за техните продукти. После войната на САЩ и Израел в Иран още повече влоши положението за фермерите по целия свят, като повиши цените на горивата и торовете.

Към това се добавя третият фактор - топлината. Много основни култури като соя, пшеница и царевица не се развиват добре, когато температурите се задържат над 30°C за дълго време, сочи доклад на ООН, изготвен от Организацията по прехрана и земеделие и Световната метеорологична организация. Животните също страдат при продължителни температури над 25°C. Засега няма признаци, че културите или животните еволюират, за да издържат по-добре на такава топлина, отбелязва докладът.

Морските горещи вълни също така вредят на рибите, техните местообитания и хранителни източници, включително кораловите рифове. Гореща вълна в Берингово море през 2018-2019 г. унищожи 90% от снежните раци там, което доведе до безпрецедентното спиране на риболова на раци в Аляска през 2022 и 2023 г.

По-топлото време нарушава и популациите на насекоми, отслабва опрашването на растенията и стимулира вредители като скакалците, които атакуваха Киргизстан миналата година. То подпомага разпространението на болести, изсушава почвата и влошава засушаванията, увеличава риска от горски пожари, разболява земеделските работници. И списъкът продължава.

Тези бедствия често действат едновременно и усилват ефектите си взаимно. В западните и високите равнини на САЩ една от най-топлите зими в историята е допринесла за една от най-ниските снежни покривки в историята. Около 70% от земята в двата региона е в засушаване по време на пролетната сеитба. Всичко това означава по-малко храна за хора и добитък. Цените на говеждото месо, които вече скочиха рязко, тъй като популацията на добитък в САЩ е на най-ниското си ниво от 1951 г., тепърва започват да се покачват.

Всъщност почти 77% от страната е необичайно суха, а 63% е в пълна суша. Почти 100% от югоизточните щати са в суша, включително Джорджия и северната част на Флорида, които преживяват един от най-тежките сезони на горски пожари в историята.

По-топлата планета, заради допълнителния CO₂, който хората са отделили, прави горещите и сухи периоди много по-вероятни. Повишението на глобалната температура с 1,4°C спрямо нивото от прединдустриалната епоха вече е намалило глобалната селскостопанска продуктивност с 21%, според доклада на ООН - като да се изгубят седем години производителност. Това означава по-малко „буфер“ за справяне с непредвидени кризи като войни.

„Потенциалът за производствени шокове в страните износителки на храни поради климатичните промени нараства, което засилва тревогите за бъдещата глобална продоволствена сигурност“, пишат авторите на доклада.

И тук стигаме до четвъртия „конник“ на тази хранителна апокалиптична картина: „Ел Ниньо“. Това е климатична система, при която водите в източната част на Тихия океан се затоплят и повишават температурите по целия свят. Учените очакват нов епизод на „Ел Ниньо“ по-късно тази година и има признаци, че той може да бъде необичайно силен.

Това може да е добра новина за някои части на САЩ, които обикновено имат по-хладни и влажни лета при „Ел Ниньо“. Но това не е гарантирано. И може да е много лоша новина за други ключови земеделски региони, които често стават по-горещи и сухи.

Например Бразилия. Горещите вълни и сушата през 2023 и 2024 г. са били усилени от сравнително силен „Ел Ниньо“, отбелязва докладът на ООН. Това е намалило добивите на соя и царевица с 10% до 20%. Направило е прасетата по-слаби, а кравите - с по-малко мляко. Убило е риба в аквакултури. Увеличило е пожарите. Изложило е земеделските работници на рекорден брой опасни дни.

Когато сушата в Бразилия приключва, това е катастрофално. Топлинният купол над страната през есента на 2024 г. допринася за огромни наводнения на юг, при които загиват 183 души, а 600 хил. души са разселени. Унищожени са 2 млн. тона неприбрана соя и 600 хил. хектара пасища.

Влиянието на „Ел Ниньо“ не е еднакво или предвидимо. Но краткосрочното му влияние върху глобалните температури е ясно: учените очакват следващият да постави температурни рекорди поне през 2027 г. Тази жега, заедно с недостига, причинен от войни, ще влоши локалните проблеми и ще направи продоволствената сигурност по-колеблива в Индия, Африка и други гъсто населени региони.

По-топлият свят може да направи земеделието по-лесно в северните региони. Но също така носи риск от глад за милиарди хора в райони, където земеделието ще стане невъзможно. И като всички живи същества, хората ще се придвижат там, където има храна - независимо дали са добре дошли, или не.

Краткосрочната жега, която предстои, и хаосът, който ще предизвика в земеделието, са само намек за това, което ни очаква по настоящия път. Те трябва да се приемат като предупреждение. За щастие, все още има време да се избегнат най-лошите сценарии чрез промяна на нашите навици, емитиращи CO₂, и подготовка на земеделието, фермерите и обществата за вече настъпващите сътресения.