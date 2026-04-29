Четворна заплаха е надвиснала над доставките на храна по целия свят

Климатичните промени и геополитическото напрежение поставят глобалното земеделие под сериозен натиск

07:41 | 29.04.26 г. 9
Снимка: Pixabay
Въглеродният диоксид е „храна за растенията“, така че може да си помислите, че ако напълним атмосферата с него, това би било по-добре за растенията. Проблемът е, че CO₂ е и най-разпространеният парников газ в света и улавя топлината по начин, който създава повече проблеми, отколкото решения за много чувствителни растения. Това е лоша новина не само за тези растения, но и за хората, които зависят от тях за храна, пише Марк Гонглоф за Bloomberg.

Топлината изключително много затруднява ефективното отглеждане на култури и на животни и улова на риба, както подробно се описва в обширен нов доклад на ООН за заплахата за храните от климатичните промени. Колкото повече се затопля планетата, толкова по-голям натиск се оказва върху земеделието. Съществува нарастващ риск да видим пример за това само след няколко месеца, тъй като стабилността на световното снабдяване с храна е подложена на четворна атака.

Първо, търговската война на американския президент Доналд Тръмп навреди на земеделието в САЩ, като повиши цените на торове, трактори и други, и същевременно затвори чуждестранни пазари за техните продукти. После войната на САЩ и Израел в Иран още повече влоши положението за фермерите по целия свят, като повиши цените на горивата и торовете.

Към това се добавя третият фактор - топлината. Много основни култури като соя, пшеница и царевица не се развиват добре, когато температурите се задържат над 30°C за дълго време, сочи доклад на ООН, изготвен от Организацията по прехрана и земеделие и Световната метеорологична организация. Животните също страдат при продължителни температури над 25°C. Засега няма признаци, че културите или животните еволюират, за да издържат по-добре на такава топлина, отбелязва докладът.

Морските горещи вълни също така вредят на рибите, техните местообитания и хранителни източници, включително кораловите рифове. Гореща вълна в Берингово море през 2018-2019 г. унищожи 90% от снежните раци там, което доведе до безпрецедентното спиране на риболова на раци в Аляска през 2022 и 2023 г.

По-топлото време нарушава и популациите на насекоми, отслабва опрашването на растенията и стимулира вредители като скакалците, които атакуваха Киргизстан миналата година. То подпомага разпространението на болести, изсушава почвата и влошава засушаванията, увеличава риска от горски пожари, разболява земеделските работници. И списъкът продължава.

Тези бедствия често действат едновременно и усилват ефектите си взаимно. В западните и високите равнини на САЩ една от най-топлите зими в историята е допринесла за една от най-ниските снежни покривки в историята. Около 70% от земята в двата региона е в засушаване по време на пролетната сеитба. Всичко това означава по-малко храна за хора и добитък. Цените на говеждото месо, които вече скочиха рязко, тъй като популацията на добитък в САЩ е на най-ниското си ниво от 1951 г., тепърва започват да се покачват.

Всъщност почти 77% от страната е необичайно суха, а 63% е в пълна суша. Почти 100% от югоизточните щати са в суша, включително Джорджия и северната част на Флорида, които преживяват един от най-тежките сезони на горски пожари в историята.

По-топлата планета, заради допълнителния CO₂, който хората са отделили, прави горещите и сухи периоди много по-вероятни. Повишението на глобалната температура с 1,4°C спрямо нивото от прединдустриалната епоха вече е намалило глобалната селскостопанска продуктивност с 21%, според доклада на ООН - като да се изгубят седем години производителност. Това означава по-малко „буфер“ за справяне с непредвидени кризи като войни.

„Потенциалът за производствени шокове в страните износителки на храни поради климатичните промени нараства, което засилва тревогите за бъдещата глобална продоволствена сигурност“, пишат авторите на доклада.

И тук стигаме до четвъртия „конник“ на тази хранителна апокалиптична картина: „Ел Ниньо“. Това е климатична система, при която водите в източната част на Тихия океан се затоплят и повишават температурите по целия свят. Учените очакват нов епизод на „Ел Ниньо“ по-късно тази година и има признаци, че той може да бъде необичайно силен.

Това може да е добра новина за някои части на САЩ, които обикновено имат по-хладни и влажни лета при „Ел Ниньо“. Но това не е гарантирано. И може да е много лоша новина за други ключови земеделски региони, които често стават по-горещи и сухи.

Например Бразилия. Горещите вълни и сушата през 2023 и 2024 г. са били усилени от сравнително силен „Ел Ниньо“, отбелязва докладът на ООН. Това е намалило добивите на соя и царевица с 10% до 20%. Направило е прасетата по-слаби, а кравите - с по-малко мляко. Убило е риба в аквакултури. Увеличило е пожарите. Изложило е земеделските работници на рекорден брой опасни дни.

Когато сушата в Бразилия приключва, това е катастрофално. Топлинният купол над страната през есента на 2024 г. допринася за огромни наводнения на юг, при които загиват 183 души, а 600 хил. души са разселени. Унищожени са 2 млн. тона неприбрана соя и 600 хил. хектара пасища.

Влиянието на „Ел Ниньо“ не е еднакво или предвидимо. Но краткосрочното му влияние върху глобалните температури е ясно: учените очакват следващият да постави температурни рекорди поне през 2027 г. Тази жега, заедно с недостига, причинен от войни, ще влоши локалните проблеми и ще направи продоволствената сигурност по-колеблива в Индия, Африка и други гъсто населени региони.

По-топлият свят може да направи земеделието по-лесно в северните региони. Но също така носи риск от глад за милиарди хора в райони, където земеделието ще стане невъзможно. И като всички живи същества, хората ще се придвижат там, където има храна - независимо дали са добре дошли, или не.

Краткосрочната жега, която предстои, и хаосът, който ще предизвика в земеделието, са само намек за това, което ни очаква по настоящия път. Те трябва да се приемат като предупреждение. За щастие, все още има време да се избегнат най-лошите сценарии чрез промяна на нашите навици, емитиращи CO₂, и подготовка на земеделието, фермерите и обществата за вече настъпващите сътресения.

Последна актуализация: 07:42 | 29.04.26 г.
доставки на храна суша климатични промени ел ниньо земеделие агробизнес
9
rate up comment 0 rate down comment 0
гъбко
преди 4 минути
До: cyclop ... те са рекордни , ама и населението е рекордно . в задачата е редно да включиш повече числа . например пробвай с колко площи са засети с царевица , как се движат доходите от акър , колко печелят фермерите от акър , защото това определя цената на бушел . няма кой да ти произвежда царевица скоро , ако продължава да губи доход ... задачата винаги е доста по сложна от опростеното уравнение дето обичаш да коментираш .
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
8
rate up comment 1 rate down comment 0
khao
преди 17 минути
До: cyclop никой не те лъже, има достатъчно събрани данни които го доказват. Сам се лъжеш, но да не ти пука... като се случи и стане трудно обратимо ще обвиниш Аджендата, рептилите или някой друг супергерой! :):)
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
7
rate up comment 2 rate down comment 0
Шматарок
преди 17 минути
може и двете да са вярни..аз не ям само зърно, да не кажа , че това е храна за животни и бедни хора.дисбаланса в останалото производство?! ами затоплянето на океана и топенето на ледените шапки? според теб как ще се охлаждаме без тези две, ако спрат да "работят" и какво изменение на екосистемата ще причини?за старт ти предлагам следната хипотеза - от ледниците излизат праисторически бактерии и вируси, които са абсолютно нови за нас и нямаме хабер с какво да ги борим, ако изобщо сме живи...
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
6
rate up comment 2 rate down comment 5
cyclop
преди 1 час
Поглеждаш наляво - най!горещата! година! В ИСТОРИЯТА!!! Поглеждаш надясно - КЛАЙМЪХЧЕНЧ ПРОПАГАНДИЧКА. Поглеждаш по средата - РЕКОРДНИ ГЛОБАЛНИ РЕКОЛТИ от всички основни храни.АБЕ- да не ни лъжат нещо от клаймъхченч пропагандичката. Фактите говорят, че здраво ни лъжат и манипулират. Реалността показва, че мощно ни лъжат и манипулират.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
5
rate up comment 4 rate down comment 3
cyclop
преди 1 час
Прогнозира се, че световното производство на соя за пазарната 2025/26 година ще достигне рекордно високо ниво от приблизително 425428 милиона метрични тона (MMT). Този растеж се дължи главно на разширяващото се производство в Южна Америка, като се очаква Бразилия да произведе приблизително 175180 MMT, затвърждавайки позицията си на водещ производител. Глобалното търсене остава високо, като Китай внася приблизително 112 MMT.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
4
rate up comment 4 rate down comment 3
cyclop
преди 1 час
Прогнозите са, че световното производство на ориз за сезон 2025/2026 ще достигне рекордни нива, като прогнозите от края на 2025 г. се движат около 540-542 милиона метрични тона (на база смлян ориз), движени главно от силните реколти в Индия и други азиатски страни, което ще доведе до изобилни доставки и натиск за намаляване на международните цени, въпреки нарастващото потребление. Основните фактори, допринасящи за това, са десетата поредна рекордна реколта на Индия, наред със значителното произв
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
3
rate up comment 5 rate down comment 4
cyclop
преди 1 час
Очаква се световното производство на картофи през 2025 г. да достигне рекордните близо 400 милиона тона, водено от увеличените площи и добрите добиви, особено в Европа с нейния картофен потоп от свръхпроизводство и силен растеж в Азия, въпреки че страната е изправена пред пазарни предизвикателства като нестабилността на цените, като Китай и Индия остават най-големите производители, според доклади от индустрията от края на 2025 г. Ключовите теми включваха разширяване на преработвателния капацит
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
2
rate up comment 7 rate down comment 4
cyclop
преди 1 час
Прогнозите са, че световното производство на пшеница за сезон 2025/26 ще достигне рекордни нива, като оценките се движат около 819 до 838 милиона метрични тона, водени от силното производство в ЕС, Русия, Канада, Аржентина и Австралия, компенсирайки някои въздействия от сухото време в други региони като САЩ. Ключовите фактори включват благоприятни условия в основните износители, увеличени площи и технологичен напредък, въпреки че потреблението също нараства, което води до по-строги съотношения м
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 8 rate down comment 4
cyclop
преди 1 час
Прогнозите са, че световното производство на царевица за сезон 2025/2026 ще достигне рекордни нива, като прогнозите се движат около 1,299 милиарда тона, водени главно от значително увеличените добиви и засадени площи в Съединените щати, както и от силното производство от Китай, Бразилия и Украйна, въпреки някои колебания в докладите. USDA и Международният съвет по зърното (IGC) постоянно посочват този исторически връх, като само САЩ се очаква да произведат над 420 милиона тона.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
