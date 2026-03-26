Богатите и бедните страни се сблъскват с различни рискове заради глобалното затопляне

Бедните страни може да загубят 10 пъти повече хора поради екстремно високите температури, отколкото богатите държави, показва анализ на Climate Impact Lab, цитиран от Bloomberg.

Изследването е предназначено да помогне на градовете и общностите да разберат и да реагират на опасностите, пред които са изправени заради покачващите се температури. То е публикувано в момент, когато екстремните горещини, обхванали голяма част от САЩ доказват, че глобалното затопляне се ускорява. Въпреки че покачването на температурите е глобален процес, последиците от него за здравето варират драстично в зависимост от благосъстоянието.

„Продължавам да съм потресен от задълбочаването в климатичните промени“, изтъква Майкъл Грийнстоун, икономист от Чикагския университет, съавтор на доклада и ръководител на Climate Impact Lab. „Новите смъртни случаи ще бъдат регистрирани на места, които са допринесли много малко“ за емисиите на парникови газове, които затоплят атмосферата, добавя той.

Новият доклад прогнозира, че до 2050 г. уязвимите страни ще отчетат увеличение на смъртните случаи, свързани с горещините, до нива, еквивалентни на сегашните смъртни случаи от често срещани заболявания.

Нигер, Буркина Фасо и други страни в африканския регион Сахел биха могли да отбележат 60 или повече смъртни случая годишно на 100 000 души – съотношение, което е по-високо от сегашното при смъртните случаи от малария в Африка. Около 55 души на 100 000 умират от ХИВ/СПИН в Джибути; може да се наблюдава съответстващо увеличение на смъртността, свързана с жегата. В югоизточна Боливия смъртността може да се увеличи с 30 души на 100 000, или приблизително колкото е съотношението при диабета.

В някои страни със студен климат ще се наблюдава спад в смъртните случаи, свързани с горещините. Новосибирските острови в Североизточна Русия биха могли да регистрират най-голям спад в смъртността, въпреки че всъщност там не живеят много хора.

Всички държави с най-големи подобрения при смъртните случа от горещини, с изключение на две, отчитат по-високи доходи, докато 16 от общо 20 страни, изправени пред най-много нови смъртни случаи, регистрират по-ниски доходи.

Самият доклад не е рецензиран, но методологията му, разработена преди няколко години, е прегледана и публикувана в икономическо списание през 2022 г. Първоначалната работа на групата се фокусира върху нарастването на смъртността от горещини до 2100 г. и демонстрира подробно връзката между богатството, температурата и риска.

Климатът се превръща в основен фактор за смъртните случаи по света, като богатството на страните е определящо за понижаването на рисковете. Източник: Bloomberg

„Чуваме предупредителния звънец“, изтъква Каскейд Тухолске, географ в Държавния университет на Монтана, който работи по климатичния риск. „Смъртността ще продължи да се покачва поради екстремните горещини, причинени от въглеродните емисии и изкопаемите горива. Тежестта пада върху тези, които имат най-малко ресурси за адаптация, и върху хората, които като цяло не причиняват този проблем“.

За Тухолске, който не е участвал в проучването, това уместно подчертава местата, които са изправени пред все по-опасни условия. Пакистан трябва да се справя и с други тежки климатични последици, като например историческите наводнения през 2022 г., гъсто населените градове на страната и икономиката, зависима от труда на открито. Всичко това показва, че рисковете от горещини са значителни и хронични, добавя Тухолске.

Подходът на авторите се основава на разделянето на целия свят на малки части, приблизително с размерите на окръг в САЩ или област в Китай или Индия – общо около 25 хиляди. Тази гранулираност показва как съседни региони, дори в рамките на едни и същи страни, могат да се изправят пред много различно бъдеще.

Понякога разликите лесно се обясняват с географията.

Общностите в Скалистите планини в САЩ може да отчитат много по-малко на брой смъртни случаи годишно до 2050 г. на фона на затоплящите се зими, докато на юг и югозапад е по-вероятно жегата да отнема човешки живот.

Изследването ясно показва как неравенството в богатството все повече ще се превръща във въпрос на живот или смърт. Прогнозираната по-висока смъртност в Джибути е над два пъти по-висока от тази в Кувейт, който е разположен на Арабския полуостров.

Проучването предполага, че световната икономика ще продължи да расте. В противен случай ще има седем пъти повече смъртни случаи, свързани с температурите. Допълнителните доходи ще позволят на хората да си купят средства за адаптиране – климатици, заслони, паркове и други охлаждащи мерки – спасявайки допълнителни животи.

Проблемът е, че финансирането не е достатъчно.