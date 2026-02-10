Климатичните бедствия превръщат дълга в капан за уязвимите икономики

Държавите, които замърсяват най-малко, са сред най-уязвимите към климатични бедствия и са изправени пред най-големите бариери пред финансирането, от което се нуждаят, за да се защитят. Според ново проучване, с влошаването на климатичните въздействия, вече високите дългове, финансовите разходи и ниските кредитни рейтинги биха могли да тласнат развиващите се икономики към „порочен кръг“, пише Bloomberg.

По-рано този месец Fitch Ratings публикува анализ, който предполага, че малките страни, предразположени към екстремни метеорологични условия, и износителите на изкопаеми горива може да се изправят пред най-високите суверенни рискове от изменението на климата през следващите години.

Нов инструмент за анализ, наречен „Сигнали за уязвимост към климата“, оценява държавния кредитен рейтинг по 100-точкова скала, базирана както на физически рискове, така и на „рискове от преход“ или икономическа чувствителност към намаляващото използване на изкопаеми горива и високите разходи за чисти технологии. От 119 държави, анализирани до 2050 г., 60 имат достатъчно високи оценки, за да се предполага, че са изложени на риск от понижаване на кредитния рейтинг до 2050 г. Това би затруднило вземането на заеми за финансиране на проекти, които предпазват от изменението на климата и ускоряват енергийния преход.

Всички страни може да се сблъскат с някои допълнителни разходи, свързани с прехода към чиста енергия и физическите въздействия, пишат авторите на анализа. „Вярваме, че това е в съответствие с общото научно схващане, че климатичният риск е проблем от значителна глобална степен“, изтъкват те.

Няколко държави, включително Бахамските острови, Ямайка и Филипините, са изправени пред един от най-високите физически рискове, свързани с кредитирането, до 2050 г. Тези три държави бяха засегнати от опустошителни циклони през последните години.

Новият инструмент на Fitch „представлява важен напредък в разкриването на климатичните рискови фактори, наблюдавани от рейтинговите агенции“, посочва Джън Джой, докторант в Станфордския университет и водещ автор на изследване за връзката между екстремните метеорологични условия и държавния кредитен риск.

В края на миналия месец Джой и колегите ѝ от Станфорд публикуваха работен проект, който гледа назад във времето и открива ясна връзка между излагането на държавите на тропически бури и вероятността те да имат спекулативен държавен рейтинг. Документът все още не е представен за партньорска проверка, но той допълва нарастващите доказателства, свързващи въздействието на климата със суверенния кредитен риск.

Все по-екстремните метеорологични сътресения затрудняват обслужването на дълга, повишавайки цената на капитала и следователно летвата за инвестиции в устойчивост.

Бурите и жегите вече изострят финансовите рискове. Ранните резултати на изследователите от Станфордския университет показват, че страните, изложени на тропически циклони от 1990 г. насам, имат съотношение дълг/БВП с 30% по-голямо, отколкото биха били без тези екстремни метеорологични условия. Комбинираните ефекти от циклоните и по-високите температури са свързани с БВП, който е с около 10% по-нисък, отколкото би могъл да бъде в противен случай.

Смята се, че разходите по заеми са поне с 1 базисен пункт по-високи в 28 държави и с около 5 базисни пункта по-високи при най-силно изложените на риск икономики.

Недостатъчният достъп до финансиране има последици за начина, по който държавите се възстановяват. Без бърза и достатъчна финансова помощ след бедствие, общностите често са принудени да дадат приоритет на бързината пред устойчивостта.

„Ако финансова помощ не бъде предоставена на домакинствата в кратък период от време, те ще сложат обратно повредения покрив на къщата си, защото просто трябва да продължат живота си“, изтъква Джой.

Анализът на Станфордския университет е полезен, защото свързва минали екстремни метеорологични сътресения с динамиката на дълга и разходите по заеми, коментира Пати Клусак, професор в университета „Хериът Уат“, специализиран в агенции за кредитен рейтинг и финансови системи.

Изследванията на климата и кредитирането са от решаващо значение, защото „дори днес климатичният риск не е механично вграден в суверенните рейтинги“, посочва тя. „Така че проучвания, които свързват физическите сътресения – особено екстремните събития като циклоните – с динамиката на дълга и разходите по заеми, са от съществено значение за разбирането как климатичният риск всъщност става кредитно релевантен“, заключва Клусак.