Димитър Георгиев: Персонализираната медицина лекува, но генетичните тестове у нас са недостъпни

В България персонализираната терапия вече е ежедневие и лекарствата срещу онкологични заболявания са напълно поети от НЗОК, но не се отделят средства за генетичните изследвания, върху които се определя лечението. Този коментар направи д-р Димитър Георгиев, акушер-гинеколог и експерт персонализирана медицина, в предаването „В развитие“ на Bloomberg TV Bulgaria.

Според него това е „неправда, която трябва да бъде коригирана максимално бързо“ и е недопустимо генетичните тестове да се превръщат в лукс, след като държавата не поема разходите за изследванията.

„Трябва да има повече разбиране от страна на обществото, че персонализираната медицина не е лукс, а ежедневие. Вероятно скоро ще стане и минало, когато вече имаме напълно индивидуализирано лечение в лицето на генната терапия. Важно е да не изпуснем момента, когато персонализираната медицина вече е минало, а ние говорим все едно е настояще“, коментира лекарят.

Д-р Георгиев обясни, че в онкологията персонализираната медицина не е напълно индивидуална, а за групи от хора, които имат сходни промени в туморите или в генома си и те се откриват при генетични изследвания, които са ключови за правилното определяне на терапията за пациента.

Той припомни, че в конвенционалната медицина действаше правилото „едно лекарство за всички, което беше добре допреди десет години. По думите му, сега се установи, че лекарствата не действат по един и същ начин на всички. „Персонализираната медицина влезе първо през онкологията, а нямам никакви съмнения, че всички медицински направления ще бъдат докоснати от нея“, прогнозира лекарят.

Д-р Георгиев обясни, че предмет на персонализираната медицина са и редките заболявания, които най-често се проявяват в ранна детска възраст.

„Генетиката навлиза много активно и в педиатрията“, заяви той и посочи, че напредъкът в областта вече е открил методи да ранно откриване на подобни заболявания с тестове по време на бременността и преди имплантация с асистирана репродукция.

Специалистът отбеляза, че в този смисъл проектът за европейски геном е интересен, защото „ще видим невидимото“. „През него ще може да се види какво пренасяме на следващото поколение и ще бъде много ценен за диагностиката и ранната превенция на заболявания, но ще отнеме време преди този метод на секвенция на гените да стане масов“, каза още лекарят.

По думите му геномното секвениране е интересна и сложна игра, в която има взаимодействие между генетичното изследване и биоинформатиката, която анализира огромният обем данни от секвенатора. Д-р Георгиев очаква, че то ще навлезе масово в персонализираната медицина, но ще отнеме време.

Как помагат биомаркерите, за да знаем какво е състоянието на организма? Как ще се реши проблемът със затлъстяването? Какви ще бъдат темите на „Фестивала на дълголетието“? Защо изкуственият интелект е „изключително полезен“, но засега технологията може да анализира единствено съществуващи ситуации?

