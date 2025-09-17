Британската GSK ще инвестира 30 млрд. долара във фармацевтичния сектор в САЩ

Британската GSK стана поредната фармацевтична компания, която се ангажира с голяма инвестиция в САЩ, преди президентът Доналд Тръмп да пристигне във Великобритания за тридневно държавно посещение, предава CNBC.

Производителят на лекарства пое ангажимент да инвестира най-малко 30 млрд. долара в научно-развойна дейност и производство в САЩ през следващите пет години.

Инвестицията включва 1,2 млрд. долара за модерно производство, изкуствен интелект и модерни цифрови технологии, които ще бъдат доставени в „биофармацевтични заводи от следващо поколение и лаборатории в САЩ“, съобщи компанията.

Инвестиционният ангажимент беше поет преди началото на тридневното държавно посещение на президента Доналд Тръмп във Великобритания.

„Държавното посещение тази седмица обединява две страни, които са начело в света в науката и иновациите в здравеопазването. Горди сме, че сме част и от двете“, каза главният изпълнителен директор на GSK Ема Уолмсли в изявление.

„Днес се ангажираме да инвестираме най-малко 30 млрд. долара в САЩ през следващите пет години, като подкрепим допълнително вече силната научно-развойна дейност и веригата за доставки, която имаме в страната“, допълни тя.

Редица световни фармацевтични компании увеличават инвестициите си в САЩ на фона на натиска от администрацията на Тръмп да подкрепят производството в САЩ и да понижат цените на лекарствата в страната.

През юли AstraZeneca обяви, че планира да инвестира 50 млрд. долара в американско производство и научни дейности до 2030 г. след поредица от ангажименти от компании, сред които Novartis, Sanofi и Roche, както и от Eli Lilly и Johnson & Johnson, чиито централи се намират в САЩ.

Ангажиментът за 1,2 млрд. долара на GSK в модерно поризводство ще включва строителството на нов биологичен завод в Пенсилвания за производство на респираторни и онкологични лекарства, съобщи компанията, както и добавянето на модерни цифрови технологии в съществуващите пет завода на GSK в Пенсилвания, Северна Каролина, Мериленд и Монтана.

По-широкото финансиране ще бъде насочено и към капиталови инвестиции във веригата за доставки в САЩ на компанията и в увеличаване на инвестициите в научно-развойна дейност, свързана с откриване и разработване на лекарства и клинични изпитания, допълни тя.

Държавното посещение на Тръмп се оказва доходоносно, като редица компании, включително Microsoft, Nvidia, Google, OpenAI и Salesforce обявиха тази седмица инвестиции в изкуствен интелект за милиарди долари във Великобритания като символ на засилването на трансатлантическите връзки.