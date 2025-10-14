Н. Матеев, Bayer България: Имаме интерес и възможности да правим наука тук

Благодарение на работата на фармацевтичните компании имаме голям интерес и възможности да правим наука тук. В областта на онкологията, кардиологията, нефрологията България е страната, която събира най-много пациенти, които искат да участват в изпитването на нови лекарствени продукти. Това коментира Николай Матеев, управител на Bayer България, в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

Най-социалнозначимата част в работата на фармацевтичните компании е насочена към онкологичните заболявания. След онкологията сериозна експозиция имат лекарствата против затлъстяване. Ръководителят на Bayer България очаква тенденцията да се задържи и в следващите години поради статистическите данни за рязко увеличаване на затлъстяването сред учениците в предучилищна и училищна възраст в страната ни.

Извън онкология и затлъстяване Матеев очаква, че на глобално ниво ще се стигне до сериозно развитие в областта на клетъчните и генните медикаменти и технологии. „Bayer неслучайно работи усилено в тази област, включително в България“, изтъкна той.

Според него дигитализацията е повлияла положително на здравния сектор с въвеждането на електронното здравно досие и електронната рецепта. „Тези процеси водят до натрупване на много данни, които ако се използват правилно за анализи, могат да доведат до по-добро развитие и планиране на здравния бюджет и управление на здравеопазването в България в бъдеще“, каза Матеев.

Конкретно за фармацевтичната индустрия дигитализацията води до възможности много по-бързо и качествено да се намират иновативни решения на молекулярно ниво, които да адресират нелекувани или недостатъчно добре лекувани заболявания.

„Bayer е признат лидер в областта на изкуствения интелект и е факт, че благодарение на него можем много по-бързо да идентифицираме лекарства или молекули, които да претърпят разработка за посрещане на здравните нужди“, отбеляза гостът.

Що се отнася до приложението на изкуствения интелект в медицината, гостът посочи, че технологията може да даде възможност за анализ на огромна база данни, въз основа на които да се правят изводи за здравна политика. На ниво медицина в образната диагностика изкуственият интелект ще доведе до по-бързо и точно диагностициране на заболявания и лечение, посочи Матеев.

