Lilly стана първата фармацевтична компания, достигнала оценка от 1 трлн. долара

Пазарната капитализация на Eli Lilly достигна 1 трлн. долара в петък, което прави американската компания първият производител на лекарства, който влиза в този клуб, доминиран от технологични гиганти, и подчертава възхода ѝ като лидер при лекарствата за отслабване, съобщава Ройтерс.

Покачването на цената на акциите на компанията с над 35% от началото на годината до голяма степен се дължи на силния растеж на пазара на лекарства за отслабване.

През последните две години, с появата на нови, високоефективни лечения срещу затлъстяване на пазара, категорията се очерта като един от най-доходоносните сегменти в здравеопазването.

Продажбите на тирзепатид на Lilly, предлаган на пазара като „Мунджаро“ за лечение на диабет тип 2 и „Зепбаунд“ при лечение на затлъстяване, надминаха тези на Merck, превръщайки се в най-продаваното лекарство в света.

Novo Nordisk си спечели първоначално лидерство в пространството, но „Мунджаро“ и „Зепбаунд“ набраха популярност и помогнаха на Lilly да засенчи конкурента си.

Lilly постигна успех отчасти защото пускането на пазара на „Вегови“ на Novo през 2021 г. беше възпрепятствано от недостиг на доставки, което даде на Lilly възможност да се наложи. Лекарствата на американската компания също така показаха по-голяма клинична ефикасност, като Lilly увеличи по-бързо производството и разшири дистрибуцията.

От стартирането на „Зепбаунд“ в края на 2023 г., акциите на Lilly са поскъпнали с над 75%, в сравнение с над 50% ръст на S&P 500 за същия период.

През октомври Lilly повиши прогнозата си за годишните приходи с над 2 млрд. долара поради нарастващото глобално търсене на лекарствата ѝ срещу затлъстяване и диабет.

Wall Street изчислява, че пазарът на лекарства за отслабване ще достигне 150 млрд. долара до 2030 г., като Lilly и Novo заедно ще контролират по-голямата част от прогнозираните световни продажби.