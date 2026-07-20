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Ще решат ли търгове и за частните болници проблема с цените на лекарствата?

Централизираното договаряне за закупуване на лекарства ще бъде за всички лечебни заведения – държавни и частни, заяви здравният министър Катя Ивкова

14:07 | 20.07.26 г. 3
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Снимка: Pixabay
Снимка: Pixabay

Участието на частните болници в търгове за обществени поръчки няма да реши проблема с цените на медикаментите, ако механизмът за заплащане и контрол на НЗОК остане същият. Това мнение изрази пред БНР д-р Валери Веселинов, зам.- председател на Българския лекарски съюз (БЛС), след като през седмицата от управляващото мнозинство обявиха намерението си да внесат промени в Закона за обществените поръчки, с които да се върнат търговете за лекарства и в частните болници.

"Резервите са не толкова към самото предложение, колкото към резултата от него. Видяхме, че дори в лечебни заведения, където се провеждат обществени поръчки, имат цени, които са доста над останалите“, посочи той и призова за дискусия по темата.

По думите му трябва да се въведе система за контрол от Здравната каса, от Министерството на здравеопазването, където тези цени да бъдат фиксирани, защото Касата заплаща на лечебните заведения напълно цените, на които са декларирали закупуването на медикаментите.

Наистина бюджетът на НЗОК с всяка следваща година е по-висок, но тези средства не могат да направят системата стабилна, защото, макар и завишени като абсолютна стойност, те не са достатъчни, посочи още Веселинов.

"Доплащането от страна на пациента е функция от недофинансирането на тази система. България е на едно от последните места по процент на публични средства в здравеопазването от БВП в Европа. Темата за финансирането трябва да бъде обвързана с анализ", каза той.

"Важно е да внимаваме какво предлагаме и как го прилагаме. Бруталното намесване на политиката в здравеопазването никога не е водило до добри резултати", смята Валери Веселинов.

По думите му е необходимо да бъдат договорени стратегическите посоки между БЛС, НЗОК и Министерството на здравеопазване с първа задача бюджета за 2027 година. „Тогава вече да се говори с Министерството на финансите колко пари ще струват тези дейности", каза той.

Централизираното договаряне за закупуване на лекарства ще бъде за всички лечебни заведения – държавни и частни, заяви преди ден по bTV здравният министър Катя Ивкова. Не може, след като трябва да има равнопоставеност в единния пазар на Европейския съюз, само държавните и общински болници да правят търгове, коментира тя, цитирана от БТА. 

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Според министъра централизираните търгове са с цел дадено лекарства да е на една и съща цена навсякъде. Това, по думите ѝ, ще доведе до икономии заради мащаба, както и до разходна ефективност, съответно до прозрачност. Решенията са в полза на пациентите, подчерта здравният министър. Тя отбеляза, че тези законодателни промени са внесени вече в Народното събрание и трябва да преминат през цялата парламентарна процедура. 

Централизираното закупуване на лекарства и продукти от болниците е един от приоритетите на правителството и сме твърдо решени да приложим тази система, за да може всеки един от нас да знае всеки евроцент, който е заделил за здравни осигуровки, къде отива реално, каза още Ивкова. Заради остри реакции срещу идеята тя допусна, че може би има лобита в здравеопазването.

Министърът припомни, че предвидените в бюджета на Националната здравноосигурителна каса средства за лекарствени продукти за тази година са около 1,3 млрд. евро, което е огромен ресурс, и той трябва да се разходва съобразно закона. Според нея така ще бъдат спрени и течовете в системата.

От Българския лекарски съюз излязоха с декларация, в която призовават за провеждането на експертен дебат с участието на институциите, парламентарно представените сили и всички заинтересовани страни. Настояват Министерството на здравеопазването да организира кръгла маса, на която експертно да бъдат обсъдени всички предложения – както техните очаквани ползи и ефективност, а и възможните рискове и последици за пациентите, лечебните заведения и медицинските специалисти.

Припомняме, че в края на миналата година Европейската комисия (ЕК) даде България на съд именно заради неправилно въвеждане на европейските правила за обществените поръчки в сферата на здравеопазването и по-точно, защото частните болници в страната не провеждат обществени поръчки за лекарства, а същевременно се финансират с пари от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

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Последна актуализация: 14:07 | 20.07.26 г.
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Коментари

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3
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гъбко
преди 11 минути
Търговете са хубава практика , но освен търговете , трягва да има и горна граница , над която касата да не покрива разходите . Сиреч , ако искаш можеш да си купуваш едно и също лекарство не на 100лв , а на 1000лв , това си е твой избор , касата покрива 100лв , останалото си е за твоя сметка . Това е посоката на мислене , а защо не е приложена , е вече тема за медитация ...
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2
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Aлexaндpo
преди 50 минути
Джиповете се задвижват с гориво, а то струва пари!
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1
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Aлexaндpo
преди 51 минути
НЕ
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