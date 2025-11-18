Зимната ваканция у нас поскъпва с до 10% за предстоящия сезон

Зимната ваканция в България поскъпва с до 10% за предстоящия сезон, заяви Константин Занков, който е главен експерт в Института за анализи и оценки в туризма.

"За ски ваканция трябва да си приготвим бюджета, който сме похарчили миналата година, плюс още 5-10% отгоре. При хотелите 4 и 5 звезди се очаква покачване от 8-10%. При семейните хотели цените остават същите", посочи той пред Bulgaria ON AIR.

Има огромна разлика в цените при местата за настаняване, както и в различните курорти, уточни Занков. „За уикенд цените започват минимум от 500 лв.", посочи той.

От думите му стана ясно, че в последните години тенденцията е за по-чести почивки за по-кратки периоди. Няма я вече толкова стандартната ски ваканция от 7 дни. Хотелите предлагат атрактивни цени за делник и по-високи за уикенд, каза експертът. Той добави, че българските скиори избират основно родните ски курорти, някои посещават Алпите.

Занков отбеляза, че през новия зимен сезон очакваме повече чужденци, но не само за ски и сноуборд ваканция. Миналата година сме привлекли малко над 2 млн. туристи, основно от Западна Европа и съседни балкански държави.

За Коледа и Нова година масово хотелите се стремят да предложат пакет от три нощувки. „Има хотели, които предлагат много добро обслужване - туристически продукт на световно ниво. Но има и такива, които предлагат посредствено качество на принципа "ден година храни", предупреди Занков.

Той подчерта, че рекламата все повече се измества в социалните мрежи, а държавата не е особено активна там. България е атрактивна дестинация откъм цени, но не трябва този фактор да бъде основен, изтъкна експертът.