Оптимизъм преди снега: ски курортите у нас очакват силен зимен сезон

След като зимният сезон на 2025 г. беше определен за най-силния зимен туристически сезон от пандемията насам, очакванията са предстоящият ски сезон да запази нивата си от миналата година с леко увеличение от 2-3%. Прогнозите са за около 2,2 млн. чуждестранни туристи през зимата, като интересът се дължи не само на ски дестинациите, но като цяло много туристи се насочват и към културен туризъм, СПА, уелнес и балнео-туризъм.

„Придържаме се към числата от миналата година, защото това, което наблюдаваме през лятото на 2025 г., е, че туризмът придобива все по-устойчива рамка. Виждаме как скоковете от 2022-2023 г., след пандемията, вече намаляват и от двуцифрени числа се превръщат в едноцифрени. А и ситуацията в момента в Европа ни кара да бъдем още по-предпазливи в оценките", коментира пред Радио България проф. Румен Драганов, директор на Института за анализи и оценки в туризма.

Записванията на туристи за зимния сезон към днешна дата са на нивата от миналата година – до момента има 25% запълняемост в зимните курорти, при условие че ски сезонът традиционно започва чак в средата на декември, посочи Драганов. Очакванията са в България през зимата да дойдат над 2,2 млн. туристи, като само 1/6 от посещенията ще са свързани със ски туризъм – основният туристически поток е свързан с друг тип посещения - при близки и роднини, бизнес и културен туризъм, СПА, уелнес и балнео-туризъм и т.н.

Българският турист остава най-важната брънка в сектора – на всеки чужденец се падат по четирима българи, използващи туристически услуги у нас.

Чуждестранни туристи са най-вече от близките държави като Румъния, Сърбия, Северна Македония, Турция, страни от ЕС и пр.

Голям проблем е липсата на кадри, което е казус във всички икономически сфери, но особено изразен в туристическия бранш, посочи Илин Димитров, секретар на президента по туризъм, образование и култура, както и бивш служебен министър на туризма.

"Недостигът на кадри е хроничен и ще се задълбочава. Простата сметка показва, че на всеки 100 души, излизащи от пазара на труда, заместващите са 65. И при това лошо съотношение и при нарастването на хотелската база с между 10 и 20 големи комплекса годишно, то не виждам друго решение, освен една агресивна държавна политика по привличане на кадри в сектора", каза Димитров.

Зима 2025 - най-силният зимен туристически сезон от пандемията насам

В началото на лятото министърът на туризма Мирослав Боршош отчете, че през 2025 година е най-добрият зимен сезон за България и най-силният от пандемията насам. България премина 2 милиона регистрации на туристи, което е с 6,4% повече от миналата година и с 22% повече от 2019 г., годината преди кризата от Covid. Броят на туристическите регистрации през 2019 г. са били 1,6 милиона, през 2024 г. – 1,8 милиона, а през 2025 г. – 2 милиона.

Ръст се отбелязва както при българските, така и при чуждестранните туристи.

Българските туристи, регистрирани през 2025 г., са 1,3 милиона, регистрациите на чужди туристи са 632 хиляди.

Общият брой на нощувките през ски сезона през 2025 г. също бележи ръст от 4,5% спрямо 2024 г. В сравнение с 2019 г. увеличението е с 23%. България е в топ 10 на страните от ЕС с най-добре развиващ се зимен туризъм според Евростат, обобщи ресорният министър.

Туроператори очакват ръст на цените на пакетните почивки

Възходящата ценова линия на пакетните почивки ще се запази до края на годината и началото на следващата и се очаква те да поскъпнат с не повече от 10-15 на сто. Това каза пред БТА Павлина Илиева, председател на Обединение "Бъдеще за туризма" (ОБТ).

Според последни данни на Евростат цените на пакетните почивки за потребителите в Европейския съюз през август са били с 2,5% по-високи спрямо същия месец на 2024 г. Най-голямото увеличение на цените на закупените пакети е отчетено в Естония, където цените са се повишили с 39,5 на сто спрямо август 2024 г., следвана от България с ръст от 23% и Дания - 12 на сто.

Цените на почивките в България са нараснали с 25,2% през август (ръст спрямо юли с 0,2 пр. п.), а тези на международните почивки - с 20,2 на сто (ръст спрямо отчетения годишен темп през юли от 21,6 на сто.)

Председателят на ОБТ коментира повишаването на цените у нас, като посочи, че това се наблюдава не само в България, но и във всички съседни страни, с които бихме могли да се сравняваме, като отбеляза, че и в Турция, и в Гърция цените са по-високи от миналата година. Причините са свързани с увеличените енергийни разходи, намаляващия брой туристи, посочи Илиева, а конкретно за България с липсата на единна политика за развитието на отрасъла, както и изоставането в инфраструктурата и единната визия за страната в международен мащаб. Тя каза, че поскъпването на пакетните почивки от началото на годината до август е между 10 и 15 на сто.

Илиева не изключи ефект върху цените да има и предстоящото членство на страната в еврозоната. Тя напомни, че пакетните почивки са на цени от миналата година, защото са продадени по ранни резервации и те трудно биха могли да се актуализират с действителните им августовски стойности. Тези стойности ще бъдат платени само от туристи, направили покупки в последния момент.

Ранните записвания за зимна почивка

Представителят на туроператорския бранш посочи, че българинът запазва нагласите си да има минимум две почивки през годината - лятна и зимна. Към момента не се отчита особен ръст на записванията спрямо същия период на миналата година, по-скоро тенденцията е за запазване на традиционните равнища, допълни Илиева.

Най-търсените дестинации в чужбина за зимна ваканция

По традиция за Коледа и Нова година най-предпочитани от българите са топлите дестинации. Европейските дестинации са по-атрактивни за времето преди Коледа за посещение на тематичните базари, а на самата Коледа процентът на хората, които избират да пътуват, е съвсем малък заради традицията за събиране на семейството при посрещането на този празник. По тази причина според председателя на ОБТ зимните пътувания на българите по-скоро са в Европа или до много далечни дестинации, обхващащи периода на двата празника. Специално за посрещането на Нова година традиционни са пътуванията до Турция, Гърция, а далечните дестинации със сериозно предимство са Дубай, Египет, Тунис, круизните пътувания в Карибския басейн.

Колко струват новогодишните празници в чужбина

Най-близките до България дестинации, достъпни с автобусно пътуване, са Сърбия, Гърция и Турция и те се очертават като най-бюджетни за посрещането на зимните празници с цени от 600-700 лева до 1000 лева на човек. При дестинациите със самолетно пътуване една седмица на човек за новогодишните празници излиза между 1800 лева до 2200 лева, карибски круиз - между 4500-5000 лева, а към Дубай - около 3000 лева за 8 нощувки с храна и самолетен билет.