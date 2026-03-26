Войната в Близкия изток нарушава туризма и ще пренасочи пътуващите към Испания

Войната в Близкия изток променя картата на международните пътувания. Ескалиращото напрежение наложи временното затваряне на основните въздушни хъбове в региона, което доведе до анулиране на полети, отклоняване на маршрути и нарастваща несигурност сред авиокомпаниите и пътуващите.

Въздействието надхвърля авиацията. С нарастването на напрежението в региона много туристи преразглеждат плановете си за пътуване, което променя международните туристически потоци, пише Euronews.

Доклад на туристическата консултантска компания Mabrian установява значително влошаване на възприятията за сигурност в няколко близкоизточни дестинации, както и първите признаци на промяна в търсенето. Анализът, базиран на данни за настроенията на пътуващите и поведението на търсенето на ключови пазари за изходящи пътувания (САЩ, Великобритания, Германия, Франция и Италия), сочи спад на доверието към няколко дестинации в Персийския залив. Това би могло да отвори възможности за други туристически пазари.

Според проучването тази тенденция се е засилила вследствие на ескалиращото напрежение между САЩ и Иран. Дестинации като Бахрейн, Оман и Катар регистрират едни от най-стръмните спадове в индекса за възприятие на сигурността (SPI), който измерва как пътуващите оценяват стабилността на дадена дестинация. В Бахрейн индикаторът спада с 81 пункта до 9,6 от 100, в Оман – с 56,7 пункта до 24,8, а в Катар – с 54,9 пункта до 18,4.

Други дестинации в Персийския залив показват по-голяма устойчивост: Обединените арабски емирства (ОАЕ) отчитат спад от 48,3 пункта до 51,9, а Саудитска Арабия – с 13,6 пункта до 85,3.

Докладът предупреждава, че дори умерени спадове могат да повлияят на международното търсене, тъй като сигурността остава един от най-важните определящи фактори за избора на дестинация.

Испания привлича туристи със сигурността

В този контекст Испания може да се превърне в една от дестинациите, предпочитани от евентуална промяна в международните туристически потоци. Според Мабриан вече има първоначални признаци, че част от търсенето, което обикновено е насочено към Близкия изток, може да бъде пренасочено към европейски дестинации, които се възприемат като по-безопасни, като Испания, Италия или Гърция.

Някои туроператори вече предвиждат тази възможна промяна. Според испанския вестник El País агенциите и компаниите в сектора вече регистрират увеличение на заявките за анулиране на резервации в дестинации, близки до конфликта, като Египет, Йордания и Дубай. Те очакват, че част от това търсене може да бъде пренасочено към европейски дестинации.

Проучването посочва, че интересът към Испания остава силен на няколко от анализираните пазари. По-специално, страната би могла да поеме част от търсенето от САЩ и Западна Европа, два региона, които са силно чувствителни към промените във възприятието за сигурност.

Освен това Испания има допълнително конкурентно предимство: обширната си въздушна свързаност и диверсифицирана туристическа оферта, която включва градски, културни и плажни дестинации. Тази комбинация улеснява абсорбирането на част от евентуалното отклоняване на пътници, които преразглеждат плановете си за Близкия изток.

Това не би било първият път, когато геополитическа криза променя туристическите потоци в Средиземно море. След Арабската пролет през 2011 г. нестабилността в северноафрикански дестинации като Египет и Тунис доведе до спад в посетителите и пренасочи част от европейското търсене към страните от Северното Средиземноморие. Испания беше един от основните бенефициенти на тази промяна в туристическите потоци.

Мабриан обаче предупреждава, че е твърде рано да се потвърди структурна промяна в глобалното търсене. Засега данните отразяват главно промените във възприятията и намеренията за пътуване, което би могло да доведе до по-ясни промени в резервациите, ако конфликтът се проточи.

Азиатски страни въвеждат ограничения на потреблението на горива

Много азиатски страни са силно зависими от петрола, който се транспортира през затворения от Иран Ормузки проток. Някои популярни туристически дестинации вече въвеждат мерки за ограничаване на потреблението на гориво.

Шри Ланка е приела около 2,05 млн. чуждестранни туристи през 2024 г., повече от половината от които са от Европа. В резултат на кризата страната въведе четиридневна работна седмица за някои държавни служители. Въведени са и ограничения за закупуване на гориво и ще бъдат въведени специални мерки за туроператорите и хотелите, за да се сведе до минимум нарушаването на туризма.

Туристическата 2025 г. беше силна за Египет благодарение на откриването на дългоочаквания новия Велик египетски музей, с 19 млн. посещения, или с 20% повече на годишна база, според последния Туристически барометър на ООН. Предстои промяна на работното време на магазини, търговски центрове и ресторанти, считано от 28 март, тъй като страната се опитва да намали потреблението на енергия.

Миналата година Тайланд е посрещнал близо 33 млн. международни туристи. Заради недостиг на гориво туристите чакат дълго на главното летище в Банкок, тъй като по-малко таксита могат да работят. Обикновено около 6000 таксита обслужват летището, но броят им в експлоатация сега е около 2500 и много от шофьорите не желаят да пътуват на дълги разстояния от страх да не им свърши горивото.

За пътуващите с обществен транспорт цените на горивата са ограничени и транспортните оператори са помолени да не увеличават цените на билетите.