Директорът на ДАИ и още трима служители са освободени от длъжност

Ще бъдат въведени боди камери за всички инспектори на пътя, за да се гарантира прозрачност, както и задължителна ротация на инспекторите

21:00 | 01.10.25 г.
Вицепремиерът Гроздан Караджов. Снимка: Пресцентър на Министерския съвет
Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов проведе среща с цялото ръководство на ИА "Автомобилна администрация“.

"Всички ние трябва да се извиним на чуждестранните шофьори, които по изключително грозен начин са били изнудвани от инспектори на Автомобилната администрация. Те дойдоха в България да свършат своята работа, а се сблъскаха с корупция и рекет. Това е недопустимо. Да поднесем извинение и на българските граждани, защото името на България бе замесено в този скандал“, заяви Караджов, цитиран от БНР.

Вицепремиерът обяви, че след случката с двамата задържани инспектори ще бъдат освободени четирима служители на Агенцията - директорът на Главна дирекция "Автомобилна инспекция“,  началникът на областен отдел "Автомобилна администрация“ - София и двама членове на вътрешна комисия по Закона за противодействие на корупцията, които не са изпълнили своите задължения да предотвратят подобни злоупотреби.

"Отговорността не е само на инспекторите, а и на техните ръководители, които трябва да следят и организират контролната дейност“, заяви още Караджов.

Вицепремиерът обяви новите правила, които се въвеждат в Автомобилна администрация. Ще бъдат въведени боди камери за всички инспектори на пътя, за да се гарантира прозрачност, както и задължителна ротация на инспекторите за прекъсване на местните зависимости и схеми.

"Поканили сме международната антикорупционна организация "Прозрачност без граници“ да извърши външен независим одит на Агенцията, в рамките на който ще проверят и всички сигнали за корупция в Автомобилна администрация, подадени през настоящата година, за да има пълна яснота дали и къде системата е била пробита. Моята отговорност е да защитя българските граждани и честните служители. Почтените инспектори ще бъдат подкрепени, а корумпираните - изобличени и наказани. Давам ясен знак: няма чадър, няма компромиси, няма изключения“, подчерта още Караджов.

Последна актуализация: 20:49 | 01.10.25 г.
Гроздан Караджов ДАИ ИА Автомобилна администрация
