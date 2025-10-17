София ще строи канализация в осем района в най-мащабната си ВиК инвестиция за века

Столичната община внесе проектно предложение за изграждане и модернизация на ВиК инфраструктура, с което кандидатства за финансиране по Програма „Околна среда“ 2021 – 2027 г. Това съобщи заместник-кметът по направление „Обществено строителство“ Никола Лютов, цитиран от пресцентъра на общината. Това е най-мащабната инвестиция във ВиК инфраструктура в София през 21-и век.

Планът е до май 2029 г. домовете на 31 хил. жители да бъдат свързани с канализацията, а паралелно с това да бъдат подновени и старите им водопроводи.

Общият размер на планираните инвестиции е над 224 млн. лева

Инвестициите ще обхванат квартали и населени места в осем района на столицата:

• „Панчарево“ – с. Герман;

• „Искър“ – кв. „Димитър Миленков“ и кв. „Абдовица“;

• „Надежда“ – кв. „Илиянци“ и кв. „Орландовци“;

• „Връбница“ – кв. „Модерно предградие“;

• „Витоша“ – кв. „Симеоново“;

• „Овча купел“;

• гр. Нови Искър;

• Банкя – с. Иваняне.

Безвъзмездната финансова помощ в общата стойност на инвестицията е до 100 млн. лв. Съфинансирането от Столичната община ще бъде над 36 млн. лв. и допълнително около 89 млн. лв., свързани с допълнителни дейности, които общината ще инвестира в обновяване на градската среда.

"Подготвихме проектните предложения, с които се предвижда да бъдат изградени изключително важни за кварталите и населените места канализационни мрежи", заяви Лютов. "Заедно с изграждането на нова канализация залагаме да бъдат подменени старите водопроводи", уточни столичният заместник-кмет.

Инвестициите, които Столичната община допълнително ще направи, са цялостно асфалтиране на уличните платна, изграждане на тротоарни настилки, благоустрояване.

"Столичната община ще финансира допълнителни дейности по инфраструктурата, за да се възстанови всичко - от тротоарите до пътните настилки на цялата улица", уточни Никола Лютов.

Проектите, по които ще се работи, са 11 и са част от приетия от Столичния общински съвет доклад на кмета Васил Терзиев и заместник-кмета Никола Лютов. За да не се допуска дублиране на обекти, не се предвижда финансиране на проекти от Инвестиционната програма на концесионера „Софийска вода“.

Предстои за всички обекти (с изключение на доизграждането на канализационната мрежа на кв. “Симеоново“, където има сключен договор) да бъдат обявени процедури за избор на изпълнители.