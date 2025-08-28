IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Търговски войни Изкуствен интелект Войната в Украйна

Експерт: ВиК инфраструктурата страда от липса на инвестиции

Смяната на водопроводите е необходима, но като последна мярка, посочи инж. Добромир Симидчиев

16:24 | 28.08.25 г. 1
Снимка: Pixabay
Снимка: Pixabay

ВиК инфраструктурата страда от липса на инвестиции. Това каза инж. Добромир Симидчиев, бивш заместник-министър на регионалното развитие и изпълнителен директор на „Хидролиа“ АД, в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria.

„От една страна имаме инфраструктура, която е свързана с водоснабдяването, а от друга страна е тази, свързана с канализацията и пречистването. Дълго време се инвестираше главно във втората част“, коментира той.

Според него, когато инфраструктурата за водоснабдяване е била изграждана през 60-те и 70-те години, са използвани некачествени материали. „В момента натрупаните проблеми вече са много. Важно е да се работи целенасочено за подновяване на инфраструктурата за водоснабдяване“, съветва Симидчиев.

Той обясни, че местната власт е собственик на над 90% от активите и отбеляза, че решенията се вземат от нея. „Например, един активен кмет има голяма роля във вземането на правилни решения – от това каква да бъде цената на водата до това къде да бъдат насочени инвестициите“, посочи експертът.

Той смята, че управлението на ВиК дружествата страда от честата смяна на политическите ръководства и това води до нестабилност, а „секторът се нуждае от дългосрочни управленски мерки“. Симидчиев очаква да се обърне внимание на техническите новости и най-вече да се предприемат конкретни действия за борба със загубите на вода, които са „неприемливо високи“.

Експертът обясни, че смяната на водопроводите е необходима, но като последна мярка и препоръча да има специализирани структури във ВиК дружествата за реконструкция на инфраструктурата. „Преди това трябва да се идентифицират причините за тези загуби и регионите и точните места, които са най-тежко засегнати. Инициативата трябва да дойде от най-високо политическо ниво“, съветва той.

Какво е състоянието на водните ресурси в България? Откъде може да се получат средства за инвестиции? Кои са механизмите на държавното финансиране? Ще има ли национална стратегия за борба със загубите на вода? Защо индустрията е решила проблемите с водоизточниците? Какви са европейските мерки за адаптация към климата? 

Вижте целия коментар във видео материала на Bloomberg TV Bulgaria.

Всички гости на предаването „Бизнес старт“ може да гледате тук.

Последна актуализация: 16:24 | 28.08.25 г.
Bloomberg TV Bulgaria Бизнес старт Добромир Симидчиев водна криза ВиК
1
Repoman
преди 1 час
Какви материали е трябвало да използват през 70-те години за да построят нещо което да издържи с векове на капитализъма? Една инфраструктура си изисква поддържка, не може да е вечна. 40-50г. си е прекланна възраст за тръби, съответно трябва да се подменят. Обаче при капитализъма държавата не може да си позволи такива неща и е над тези битовизми. Как за 45г. се построи толкова много, а сега за 35г. капитализъм дори не можем да го поддържаме?
