Експерт: ВиК инфраструктурата страда от липса на инвестиции

ВиК инфраструктурата страда от липса на инвестиции. Това каза инж. Добромир Симидчиев, бивш заместник-министър на регионалното развитие и изпълнителен директор на „Хидролиа“ АД, в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria.

„От една страна имаме инфраструктура, която е свързана с водоснабдяването, а от друга страна е тази, свързана с канализацията и пречистването. Дълго време се инвестираше главно във втората част“, коментира той.

Според него, когато инфраструктурата за водоснабдяване е била изграждана през 60-те и 70-те години, са използвани некачествени материали. „В момента натрупаните проблеми вече са много. Важно е да се работи целенасочено за подновяване на инфраструктурата за водоснабдяване“, съветва Симидчиев.

Той обясни, че местната власт е собственик на над 90% от активите и отбеляза, че решенията се вземат от нея. „Например, един активен кмет има голяма роля във вземането на правилни решения – от това каква да бъде цената на водата до това къде да бъдат насочени инвестициите“, посочи експертът.

Той смята, че управлението на ВиК дружествата страда от честата смяна на политическите ръководства и това води до нестабилност, а „секторът се нуждае от дългосрочни управленски мерки“. Симидчиев очаква да се обърне внимание на техническите новости и най-вече да се предприемат конкретни действия за борба със загубите на вода, които са „неприемливо високи“.

Експертът обясни, че смяната на водопроводите е необходима, но като последна мярка и препоръча да има специализирани структури във ВиК дружествата за реконструкция на инфраструктурата. „Преди това трябва да се идентифицират причините за тези загуби и регионите и точните места, които са най-тежко засегнати. Инициативата трябва да дойде от най-високо политическо ниво“, съветва той.

Какво е състоянието на водните ресурси в България? Откъде може да се получат средства за инвестиции? Кои са механизмите на държавното финансиране? Ще има ли национална стратегия за борба със загубите на вода? Защо индустрията е решила проблемите с водоизточниците? Какви са европейските мерки за адаптация към климата?

