Възстановяват железопътната връзка между София и Солун от 2027 г.

България, Гърция и Румъния ще поискат финансиране за съвместен проект за модернизация на жп линията Солун-София-Букурещ. Това заяви вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията в оставка Гроздан Караджов, който беше домакин на първата работна среща между трите държави и Европейската комисия за коридор „Черно море-Егейско море“.

„Идеята на това партньорство е проста - заедно да планираме, да проектираме, да издаваме разрешения и да строим в синхрон, така че Север-Юг бързо да стане работещ коридор без прекъсвания, без забавяния и без бюрократични оправдания”, каза Караджов, цитиран от пресцентъра на транспортното министерство.

„След десетгодишно прекъсване през следващата година възстановяваме редовната жп връзка между София и Солун. Последният директен влак, който е стигал от София до Солун е бил през 2017 г.“, каза вицепремиерът.

„Планираме до 2027 г. да осигурим висококачествен пътнически железопътен транспорт между Солун и София. Това означава, че всички подготовки, организация и необходимите стъпки вече са в ход“, каза алтернативният министър на инфраструктурата и транспорта на Гърция Константинос Киранакис (алтернативният министър отговаря за конкретен политически ресор с по-широки правомощия от обикновен заместник - бел. ред.).

Той изрази увереност, че проектът ще осигури съвременно и ефективно транспортно свързване между страните, като същевременно ще допринесе за икономическото развитие и укрепването на отбранителните възможности на региона.

За първи път трите държави България, Гърция и Румъния се ангажират толкова сериозно към общ европейски проект.

„Нашата цел е да свържем гражданите на трите държави чрез висококачествен транспорт за пътници и едновременно да увеличим икономиката, търговията и отбранителните способности чрез този вертикален коридор със стратегическо значение“, посочи Киранакис, цитиран от БТА.

Тристранни проекти с готовност за реализация до 2030 г. могат да получат финансиране по Механизма за свързване на Европа, ако съвместните предложения бъдат подадени до средата на септември 2026 г., заяви Ерик фон Бреска от дирекцията „Мобилност и транспорт“ на Европейската комисия.