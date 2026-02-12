Стара Загора ще модернизира две индустриални зони с над 37 млн. евро от програма на ЕС

Стара Загора ще привлича високотехнологични и стратегически инвеститори с модерни индустриални зони за над 37,3 млн. евро, осигурени от Министерството на регионалното развитие и благоустройството чрез Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. (ПРР) по процедура „Подкрепа за индустриални и логистични паркове и зони с фокус върху използването на чиста енергия“.

Това обяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на програмата Юра Витанова, цитирана от пресцентъра на МРРБ. Днес тя и заместник-кметът на община Стара Загора Радостин Танев подписаха договора за развитие на Индустриална зона „Загоре – Еленино“. Тя се намира в южната част на Стара Загора и ще осигурява терени и модерна инфраструктура.

С финансирането ще се изгради цялостна вътрешна и довеждаща инфраструктура, необходима за функционирането на индустриален парк от ново поколение. Целта е да привлича предприятия с висока добавена стойност и експортен капацитет в сфери като машиностроене, електроника, автоматизация, възобновяема енергия, медицински технологии и биотехнологии. Има данни за седем стратегически инвеститори, които вече са заявили интерес, като техните проекти включват производства на соларни панели, батерийни системи, електрооборудване и метални конструкции.

Витанова подписа договор и с фирма „Атлантик Уей“ ЕООД. Проектът предвижда трансформацията на терен от над 32 дка в западната индустриална зона на гр. Стара Загора в модерна, устойчива и напълно интегрирана индустриална зона „АТЗ“. Така ще се повиши инвестиционната привлекателност чрез цялостно изграждане и модернизация на довеждащата и вътрешна техническа инфраструктура. Чрез проекта се цели насърчаване на устойчиво предприемачество, внедряване на технологии и привличане на производствени и логистични предприятия с висок иновационен и експортен потенциал – особено в сфери като възобновяеми енергийни източници, рециклиране, машиностроене, електроника и екологични технологии.

„Уверена съм, че това е една от най‑чаканите мерки за Стара Загора. Стъпка по стъпка, в диалог с всички заинтересовани страни, публично и уверено успяхме да разработим редица ценни програми и да насочим значителен ресурс, с които да осигурим по‑добра перспектива, сигурност и стабилност за населените места. Това е много важна подкрепа за бизнеса и привличането на мощни инвеститори, които развиват икономиката, откриват работни места и променят демографската картина в регионите“, коментира Витанова.