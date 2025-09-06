Мечтата на Европа за производство на литий е изправена пред ключово изпитание в Португалия

Savannah Resources Plc се готви за ключов етап в усилията на Европа да си осигури местни доставки на метали за батерии, докато търси финансиране за това, което може да се превърне в най-големия източник на литий на територията на Европейския съюз (ЕС), пише Bloomberg.

Фирмата, листната на Лондонската фондова борса, завършва предпроектно проучване за своя проект Barroso в Северна Португалия и е започнала да структурира финансирането за строителството, което се очаква да изисква от 300 млн. евро до 350 млн. евро през следващите две години и половина.

По-рано тази година ЕС определи Barroso като стратегически проект, ход, който Savannah очаква да отключи финансиране, което ще помогне за покриване на неопределена част от разходите. Досега компанията разчита на собствени ресурси, посочва главният изпълнителен директор Емануел Проенса, като е похарчила около 50 млн. евро, откакто е получила концесията през 2017 г.

„Проекти от този вид, с този стратегически профил, обикновено вече биха получили подкрепа за развитие от ЕС на този етап“, коментира Проенса в интервю за Bloomberg. „Очаквам да има някакъв вид фонд за подкрепа в бъдеще, възстановим или не, за да се ускори развитието на проекта. Фазата на строителство е най-големият финансов разход“, добавя той.

Компанията продължава проекта си в труден момент за световната литиева индустрия. Утвърдени производители от Австралия, Чили и Китай са изправени пред големи загуби, тъй като свръхпредлагането продължава да оказва натиск върху пазара. Неотдавнашното възстановяване на цените на лития подхрани надеждите за възстановяване, но много производители са готови да увеличат производството, ако ралито се задържи.

Това създава трудна среда за набиране на средства, което прави правителствената подкрепа потенциално жизненоважна за проекти в ранен етап на развитие.

Въпреки това ЕС е широко критикуван за твърде бавните си действия в тази насока. Блокът остава изцяло зависим от вноса на литий и други важни минерали, а работата около много стратегически проекти продължава да се забавя.

Проенса изтъква, че проектът Barroso може да се изравни с цени на лития от 600 долара за тон, като целта на компанията е да се конкурира по цена с много по-големи производители, за да снабдява европейския пазар. Savannah се надява да намери ниша сред клиентите, търсещи сигурност във веригата на доставки и по-кратък транспортен маршрут от мястото на добив.

Очаква се производството да започне през 2028 г., с което се отлага по-ранната цел от 2027 г. Въпреки че Португалия добива литий за керамичната промишленост от десетилетия, тя все още не е произвеждала материал за батерии в голям мащаб. Проектът Barroso може потенциално да достигне оценка от около 1 млрд. евро, посочва Проенса.

В списъка с ключови инвеститори в Savannah изпъкват AMG Lithium BV, Al Marjan Ltd., Grupo Lusiaves SGPS SA и португалския бизнесмен Марио Ферейра.

Проектът за проучване на Savannah се сблъска с противоречия. В обществено обсъждане през 2023 г. компанията потърси обратна връзка относно потенциалните рискове за качеството на водата, биоразнообразието и селскостопанското наследство на региона, след като критиците изразиха опасения. По-рано тази година компанията за кратко преустанови проучванията, след като собствениците на земя оспориха разрешението на правителството за достъп до частна собственост, въпреки че съдебната забрана беше отменена седмици по-късно.

На 3 септември комитет на ООН постанови, че Португалия е нарушила международен договор, като е ограничила публичния достъп до информация за мината Barroso по време на процеса на издаване на екологични лицензи.