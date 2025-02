CATL подновява работата в рафинерия за литий с риск от понижаване на цената на метала

Jiangsu Lopal Tech Co. и Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL) рестартират работата в своята литиева рафинерия в Китай след приблизително петмесечно спиране, което допълнително заплашва всяко възстановяване на цената на ключовия метал за батерии, съобщава Bloomberg.

Рафинерията за литиев карбонат в провинция Дзянси се очаква да произведе около 3500 тона този месец, заяви представител на Jiangsu Lopal в отговор на запитване на Bloomberg.

Съоръжението представлява съвместно предприятие с CATL, най-добрият производител на батерии за електрически превозни средства в света.

Подновяването на дейността заплашва да увеличи натиска върху цените при белия метал, които се сринаха с почти 90% от края на 2022 г. поради установеното свръхпредлагане и по-бавния от очакваното растеж на търсенето на електромобили. Това доведе до спиране на съоръженията при някои производители или до забавяне на разширяването на производствения капацитет като много анализатори все още очакват излишък тази година.

Рафинерията в Дзянси е спряла работа около средата на септември, посочва Jiangsu Lopal. CATL обяви по това време, че планира да коригира производството в намиращата се наблизо мина, едно от най-големите находища на литий в Китай, която произвежда нискокачествена руда, известна като лепидолит.

CATL доставя батерии на някои от най-големите играчи на пазара на електромобили, включително на Tesla Inc., Ford Motor Co., Volkswagen AG, Stellantis NV и Honda Motor Co.