Над 87% от бизнеса в България е склонен да ползва промишлени роботи

Въпреки че България не е сред водещите страни по интегриране на индустриални роботи, страната ни има потенциал за ускорен растеж на технологията. Това заяви по време на събитие Иво Трайков, представител на KUKA Robotics за България.

Той подчерта, че в редица български индустрии се наблюдава засилена автоматизация, като средният годишен темп на растеж при интегрирането на индустриални роботи надхвърля 8%.

Според него индустрията в България, която в момента отчита най-засилен интерес към автоматизацията, е военната, въпреки че има и други сектори, които регистрират ускорен растеж.

Национално проучване

По време на събитието KUKA Robotics и агенцията за маркетингов анализ BluePoint представиха Национално проучване за нагласите към роботизация и автоматизация в България. Анкетата обхваща 120 компании от производствения сектор, като малко над 50% от които поддържат персонал с численост до 50 работници, а 19,2% имат между 50 и 250 служители.

Според проучването 87,5% от респондентите изразяват напълно положително или по-скоро положително отношение към използването на промишлени роботи. Анкетираните бизнеси изтъкват, че най-важните източници за информация по темата са панаирите и търговски изложения (59,5%), браншовите сайтове и портали (50%), както и препоръките от партньори и колеги (35,3%).

По приблизителни данни в страната работят около 2000 индустриални робота.

Допитването внася интересни щрихи към това къде се използват този тип машини. Респондентите посочват следните области на приложение – пакетиране и етикетиране (26,3% от запитаните), производство на брашно, храни, козметика и химически продукти (8,8%), рязане, сгъване и металообработка (8,8%), монтаж и инсталиране (7%), дървообработка и мебелна промишленост (7%) и др.

Близо половината от анкетираните компании (47,5%) вече са внедрили роботи, 5,8% са в процес на въвеждане, а 19,2% обмислят да се роботизират. Немалък дял обаче – 27,5%, нямат намерение да се възползват от иновацията. В същото време 100% от внедрилите роботи са удовлетворени. Като основание за това те се позовават на повишената производителност (86%), лесното приложение (59,6%), подобреното качество на продукцията (49,1%), по-голямата надеждност (49,1%), гъвкавост и адаптивност (33,3%).

По отношение на покупките на роботи 66,7% от компаниите посочват, че придобиват машините директно от местен дистрибутор или интегратор, докато 28,1% се насочват към компанията майка. Други 17,5% разчитат на централизирани покупки от международното централно управление, а 15,8% използват онлайн платформи и каталози.

Компаниите, които вече са стартирали автоматизация или планират да започнат, изтъкват като основна причина за решението си да внедрят роботи засилване на продуктивността (78,2%). На второ място е поставено намаляването на разходите (60,9%), а на трето – качеството (58,6%).

По отношение на сроковете за внедряване на роботи 56,7% от респондентите посочват период от 1 до 3 години, докато 30 на сто залагат на повече от 3 години. Едва 6,7% планират да внедрят роботи до 1 година.

Перспективи пред KUKA и роботизацията у нас

Трайков заяви, че първите клиенти на KUKA Robotics в България са били компании от хранително-вкусовата промишленост. Впоследствие към тях се присъединяват и бизнеси от микроелектрониката, логистиката, дървообработването и др.

Представителят на KUKA Robotics за България изтъкна, че за по-бързото навлизане на индустриалните роботи в страната помагат Интернет на нещата, изкуственият интелект и облачните технологии, които KUKA интегрира в своите предложения.

„С повсеместната си мрежа от системни интегратори, включително и местни интегратори, KUKA може да помогне на всяко предприятие да роботизира производството си не само с роботи, но и с цялостно решение и пълна интеграция в процесите на клиента. Така не само големите, но и малките и средни предприятия ще станат далеч по-конкурентоспособни, особено в среда с изразен недостиг на работна ръка“, подчерта Трайков.

По думите му сред младите хора в България се наблюдава засилен интерес за развитие в областта на автоматизацията и роботиката. KUKA работи съвместно с Техническия университет за подготвяне на кадри за индустрията.

По отношение на дейността на KUKA Трайков заяви, че групата отчита приходи от продажби от около 3,7 млрд. евро, осигурявайки работа за приблизително 15 хил. души. Компанията предлага промишлени роботи, автономни мобилни роботи, както и контролери, софтуер и облачни услуги. KUKA се фокусира и върху напълно свързаните производствени системи за различните сектори, включително автомобилостроенето, електроника, металургия и пластмаси.

Сред гостите на събитието беше и Кристиян Михайлов, съосновател и член на УС на Професионалната асоциация по роботика, автоматизация и иновации (PARAi), който заяви, че очаква България да види засилена автоматизация през следващите години. Според него в страната ни има пазар за роботи, тъй като компаниите са отворени към интегрирането на такива решения.

„Българските компании се насочват към създаване на собствен продукт“, което изисква по-голяма експертиза и инженерен опит, изтъква Михайлов.

Като един от основните проблеми пред по-бързото интегриране на автоматизирани решения, Михайлов посочи недостига на инженери. По думите му автоматизацията може да помогне на българската индустрия да се развива на по-бързи обороти.