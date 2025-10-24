IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Турция засенчи Германия и вече е най-големият производител на стомана в Европа

На световно ниво лидер остава Китай, следван от Индия, Япония, САЩ и Русия

08:40 | 24.10.25 г.
Снимка: Krisztian Bocsi/Bloomberg
Турция се изкачи на първо място в Европа и седмо в света по производство на стомана през първите осем месеца на 2025 г., съобщи генералният секретар на Асоциацията на турските производители на стомана (TCUD) Вейсел Ян, цитиран от в. „Сабах“.

През миналата година страната е произвела 39,6 млн. тона стомана, като вече изпреварва Германия (37,2 млн. т).

На световно ниво лидер остава Китай с 1 млрд. тона, следван от Индия, Япония, САЩ и Русия.

Ян подчерта, че турската стоманодобивна индустрия се отличава с гъвкаво и устойчиво производство, което продължава дори при глобални кризи като пандемията от Covid-19.

Секторът изнася за над 180 държави, но е изправен пред предизвикателства заради протекционистични мерки в САЩ, ЕС и други държави, които ограничават пазара за износ, каза още той. Това, според него, може да засегне турските продажби в Европа и да намали рентабилността на сектора.

Въпреки това индустрията инвестира активно в зелена трансформация и производство на стомана с висока добавена стойност, особено за нуждите на автомобилния, енергийния, отбранителния и корабостроителния сектор.

По данни на TCUD степента на използване на производствения капацитет е около 63%, а зависимостта от вносни суровини достига 48% – повече от два пъти над средното за ЕС.

(БГНЕС)

Последна актуализация: 08:40 | 24.10.25 г.
стомана производство на стомана икономиката на Турция
