Близо 6 млрд. лв. са инвестирали големите търговски вериги в България за последните 15 г.

Големите търговски вериги у нас са инвестирали близо 6 млрд. лева през последните 15 години, като към края на 2024 година осигуряват работа на близо 60 хиляди души при средни месечни възнаграждения, надхвърлящи с над 50% средната заплата в сектора на търговията на дребно в страната. Това сочи анализ на Института за пазарна икономика, отразяващ ролята и социално-икономическия принос на бранша.

Анализът е изготвен по повод третото издание на форума MORE THAN TRADE, организиран от Сдружение за модерна търговия, който се проведе по-рано тази седмица в София.

Според изследването за периода 2020 - 2024 г. компаниите в сектора на модерната търговия са направили инвестиции за над 2,5 млрд. лв., вложени в логистика, въвеждане на нови системи и процеси, разширяване на дейността и отваряне на нови обекти в страната.

Компаниите от сектора генерират приходи за над 20 млрд. лв. и осигуряват работа на близо 60 хиляди души през 2024 година, което представлява дял от 27% от общия брой наети в сектора. В годините след пандемията големите търговски вериги са създали близо 10 хиляди нови работни места.

Месечните възнаграждения в сектора достигат 2465 лв., което е с над 50% над средната заплата в търговията на дребно и по-висока от средната заплата за всички предприятия в страната, пише в анализа.

Съвкупният ефект на модерната търговия върху вътрешното търсене в страната бележи ръст от над 30% през последните две години и достига 15,5 млрд. лева през 2024 г. Преките ефекти от дейността на големите търговци са оценени на 9,3 млрд. лв., в т.ч. над 5,8 млрд. лева, насочени към български производители и доставчици на хранителни и нехранителни стоки, 1,5 млрд. лв. за външни услуги и материали от български компании, 1,4 млрд. лв. нетни доходи на наетите във веригите и над 580 млн. лв. инвестиции в българската икономика.

Към преките ефекти се прибавят и 5,4 млрд. лева допълнителни ефекти по веригата на стойността, създадени благодарение на дейността на доставчиците на стоки и партньорите на веригите, както и над 810 млн. лева индуцирани ефекти от потреблението на дохода на домакинствата на наетите в модерната търговия, посочва се в анализа.