Ще станат ли европейските производители в електроиндустрията конкуренти на Китай и Турция

Трябва да се слагат ограничения на страните, които водят нелоялна конкуренция и субсидират производствата си в електроиндустрията с по-ниски данъци, фиксирани цени и непазарен курс на местната валута. Тази препоръка даде Димитър Белелиев, председател на Българската асоциация на електротехниката и електрониката (БАСЕЛ), в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria.

Той посочи, че цените на алуминия, медта и среброто растат, а това се отразява много негативно на българския бизнес, който произвежда компоненти за електроиндустрията. „Най-големият проблем е, че преките ни конкуренти – Китай и Турция – имат субсидирани цени за тях“, коментира Димитър Белелиев.

Съветът на председателя на БАСЕЛ е „да разгледаме субсидиите, които получаваме в рамките на ЕС“. „Редно е тези пари да се използват не за продукти от трети страни, а за продукция, произведена в Европа“, добави той. Според него разликата между европейската продукция и тази от трети цени по отношение на цените е огромна. „Как един кабелен завод в България да се бори със завод в Турция, когато цената на суровините определя стойността? По този начин губим тази битка“, каза още Белелиев.

Той смята, че се заражда глобално европейско мислене и даде за пример държави, като Германия, където това вече е уредено и в големите поръчки трудно могат да влязат китайски фирми. Белелиев подчерта, че тези локални спирачки по никакъв начин не нарушават европейските правила.

По думите му причините за повишаването на цените в България са няколко. „Първата е общата политическа нестабилност в целия свят, а втората е глобалното търсене на този вид материали за ВЕИ и други мощности“, каза той. Белелиев е категоричен, че българската електропромишленост е конкурентна, а нашата електроиндустрия е най-големият износител, въпреки че доста фирми от този бранш са затворили.

Как високите цени на металите влияят върху инвестициите и новите мощности? За кои страни е износът на България? Ще запази ли позициите си на износител на пазара в Африка нашата страна? Какво да направи България, за да излязат на пазара на труда повече инженери?

