Valeo Foods Group придобива българския производител на сладки изделия „Престиж“

Valeo Foods Group, един от водещите европейски производители на сладки изделия и снаксове, е постигнал споразумение за придобиване на 100% от „Престиж-96“ АД („Престиж“), българският производител на сладки изделия.

Сделката подлежи на обичайните регулаторни одобрения в България. А финансовите параметри на сделката няма да бъдат оповестявани, посочват от компанията и допълват, че това е една от най-значимите чуждестранни инвестиции в хранително-вкусовата индустрия в България през последните години.

Придобиването е част от дългосрочната стратегия за развитие на Valeo Foods Group, насочена към придобиване на водещи и емблематични местни марки в рамките на продължаващата експанзия на компанията в Европа. Като осмото придобиване на групата от 2022 г. насам, „Престиж“ затвърждава амбицията ѝ да укрепи позицията си като водещ европейски производител на сладки изделия.

Очаква се обединеният бизнес да ускори растежа в България чрез разширяване на портфолиото и надграждане на силните търговски партньорства. Сделката също създава перспективи за навлизане в нови категории и разширяване на международното присъствие на Valeo Foods Group чрез използване на експортния потенциал на двете организации на съществуващите и нови пазари.

„Престиж“ разполага със съвременна и поддържана със значителни инвестиции производствена и складова база, което ще увеличи капацитета, оперативната гъвкавост и цялостната ефективност на групата.

Компанията е сред най-разпознаваемите в бързооборотния сектор в България и пазарен лидер в категориите, в които оперира - бисквити, вафли и мини кейкове. Компанията има устойчиви позиции на българския пазар, като продуктите ѝ се предлагат в над 30 държави по света.

„Това придобиване представлява ясна инвестиция в дългосрочен и устойчив растеж, като добавя възможности, които естествено допълват основния ни бизнес“, посочва Роналд Керс, главен изпълнителен директор на Valeo Foods Group.

„Виждаме огромен потенциал за развитие на бизнеса, навлизане на нови пазари, както и да продължаваме да създаваме продукти, обичани от потребителите“, коментира Дарина Стоянова, главен изпълнителен директор на „Престиж“.

Valeo Foods Group е водеща международна компания в хранителния сектор, специализирана в производството на висококачествени сладки изделия и снаксове. Портфолиото ѝ включва над 80 марки, сред които Balconi cakes, Barratt sweets, Pedro confectionery, Horalky, Lina и Mila wafers, Rowse Honey, Bernard maple syrup и Kettle Chips. С приходи от близо 2 млрд. евро групата има над 5500 служители в повече от 30 производствени обекта и офиси във Великобритания, Италия, Германия, Нидерландия, Ирландия, Централна и Източна Европа и Северна Америка. Valeo Foods Group е собственост на водещата глобална инвестиционна компания Bain Capital.