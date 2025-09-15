Смесването на добродетели и религия в училище може да доведе до объркване. Добре е двете категории да се разграничат и когато говорим за обучение по добродетели да се конкретизира какво точно ще се гради, какви знания и умения ще се получават. Това каза доц. д-р Тони Димов, председател на Центъра за оценка на въздействието на законодателството, в предаването „Бизнес старт“ по Bloomberg TV Bulgaria.

Промените в Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), с които се предвижда въвеждане на предмет „Добродетели и религия“ бяха публикувани за обществено обсъждане преди време и предизвикаха полемики в обществото.

Събеседникът подчерта, че съществува нужда от повече ценностно образование, защото образователната система е пропуснала да компенсира липсата на възпитание от семейството и други институции. Но нов предмет може да запълни тези дефицити само ако е ясно дефиниран и добре въведен в законодателството, заяви Димов.

Той посочи, че трудно се намират оценка на въздействието върху образователната система и мотивите за законопроекта.

„Това са радикални промени, които водят да промени в системата на преподаване. В такива случаи е нужна задълбочена предварителна оценка – например с широко социологическо проучване сред ученици, родители, учители и експерти, с което да се намери какво точно е необходимо и върху него да се правят изводи какво да включва този нов предмет“, каза той.

Според него мотивите за промените са написани по формален и витиеват начин, от който не може да се разбере какво точно има предвид законодателят. В тях се казва, че предметът е насочен към формиране на устойчива нравствена култура, морална преценка и разбиране на различни гледни точки. Не е ясно какви именно „добродетели“ ще се преподават, коментира той.

Димов подчерта, че учениците вече се запознават с религиите и добродетелите в часовете по история, география, философия, където се преподава етика и гражданско образование, които по своята същност засягат въпросите за отношенията в обществото. За него въпросът е каква ще бъде добавената стойност на този нов предмет.

Събеседникът посочи, че обществото има нужда от ценностно образование, защото „виждаме хора, завършили училище без изградена ценностна система“. По думите му подобен нов предмет може да запълни част от тези дефицити, стига да е ясно определен и добре въведен в законодателството.

Още от разговора може да гледате във видеото на Bloomberg TV Bulgaria.