Прокуратурата проверява търговци на оръжие по искане на Украйна

Служители на Националната следствена служба са извършили обиски и проверки в офиси и жилища, свързани с компании, търгуващи с оръжия, съобщи Прокуратурата. Акцията е по искане на украинското Национално антикорупционно бюро (НАБУ), свързано с разследване за корупция при търговия с оръжие на завишени цени.

Проверени са обекти както в София, така и на територията на страната, съобщават още от Прокуратурата. Действията се извършват под надзора на Върховната касационна прокуратура.

От краткото съобщение не става ясно кои компании се проверяват, нито за какъв период, както и дали става въпрос за оръжия, които страната е изнесла или е внесла. Вътрешният министър Даниел Митов отказа повече подробности по случая. "Оказваме съдействие по международна линия", коментира пред медии той. Официално износът на украинската военна индустрия е забранен по време на войната.

Според годишния доклад на комисията, контролираща износа на оръжие от България, през 2024 година България е доставила директно оръжия и боеприпаси за Украйна на стойност 156,3 млн. евро. Компаниите от оръжейната индустрия у нас са изнесли оръжие за Полша на стойност 1,2 млрд. евро и за Чехия за 417 млн. евро. Смята се, че част от тези доставки също се отправят към Украйна. Отчетът беше публикуван в края на юли.

Износът на военно-отбранителния комплекс на България през 2024 г. достигна 2,83 млрд. евро. Основната част от него (1,5 млрд. евро) е съставена от продукция в графата боеприпаси.