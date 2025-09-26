Политическа чистка? САЩ с обвинения срещу бившия шеф на ФБР Джеймс Коми

Бившият директор на ФБР Джеймс Коми беше обвинен, че е лъжесвидетелствал пред Конгреса и е възпрепятствал правосъдието във връзка с показанията, които даде през 2020 г. Това засилва натиска на президента Доналд Тръмп за предприемане на правни действия срещу възприеманите от него за политически врагове, съобщава Bloomberg.

Повдигането на обвиненията сложи край на дни спекулации дали Министерството на правосъдието ще започне делото срещу Коми, който от години е в конфликт с президента. Обвинителният акт на голямото жури беше обявен в четвъртък от американски прокурор, избран лично от Тръмп, за да започне работа тази седмица, след като предшественикът ѝ подаде оставка под натиск миналата седмица.

Откакто встъпи в длъжност през януари, Тръмп често обсъжда преследването на политически опоненти и други възприемани за врагове лица. Наскоро той издаде искане до генералния прокурор Пам Бонди в публикация в социалните медии, в която изиска спешни действия срещу някои от тях, включително Коми.

Тръмп приветства обвиненията в социалната си мрежа Truth Social.

„Той е толкова лош за нашата страна, от толкова дълго време, и сега е на прага да бъде държан отговорен за престъпленията си срещу нашата нация“, написа Тръмп в четвъртък.

След обвинението Коми заяви в видео в Instagram, че „не се страхува“.

„Аз и семейството ми от години знаем, че има цена за това да се противопоставиш на Доналд Тръмп, но не можем да си представим да живеем по друг начин“, каза той.

Ако бъде осъден, Коми може да получи до пет години затвор, каза Министерството на правосъдието в изявление.

„Джим Коми отрича изцяло повдигнатите днес обвинения“, заяви адвокатът му Патрик Фицджералд в изявление, изпратено по електронна поща. „Очакваме с нетърпение да го оневиним в съда.“

Морийн Коми, дъщерята на бившия директор на ФБР, беше уволнена през юли от поста си като федерален прокурор в Ню Йорк. Тогава тя заяви в съобщение до колегите си в офиса, че „е била уволнена без предизвестие с меморандум от Министерството на правосъдието, в който не се посочва причина за уволнението ми“.

Коми бе директор на Федералното бюро за разследване от 2013 г. до уволнението му от Тръмп през 2017 г. Президентът уволни Коми, докато той ръководеше разследване за това дали Тръмп или някой, свързан с президентската му кампания, е заговорничил с Русия, за да се намеси в президентските избори през 2016 г.

Разследването около Русия беше поето от специалния прокурор Робърт Мюлер след напускането на Коми и преследваше Тръмп в продължение на години, преди да бъде прекратено, без да бъдат повдигнати обвинения срещу него.

Поддръжниците на Тръмп се хванаха за показанията, които Коми даде пред Сенатската съдебна комисия през септември 2020 г., твърдейки, че е лъжесвидетелствал.

Републиканският сенатор Тед Круз от Тексас попита Коми по време на изслушването дали някога е упълномощавал някого да разкрива информация за разследвания срещу Хилари Клинтън, кандидатката за президент от Демократическата партия през 2016 г., или срещу Тръмп. Коми заяви, че поддържа показанията, които е дал по-рано под клетва, че не е правил това.

Генералният инспектор на Министерството на правосъдието публикува доклад по спора през февруари 2018 г. и заключи, че Коми не е разрешил разкриването на информацията.

Прокурорските действия срещу Коми ще бъдат ръководени от Линдзи Халиган, която в понеделник беше назначена от Тръмп за временен прокурор на Източния окръг на Вирджиния. Преди това тя е била старши съветник в Белия дом и е била натоварена с прегледа на експонатите в музеите на „Смитсониън“ като част от инициативата на президента за „възстановяване на истината и разумността в американската история“.

„Обвиненията, както се твърди в този случай, представляват нарушение на общественото доверие на изключително ниво“, заяви Халиган в съобщението на Министерството на правосъдието.