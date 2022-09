Облекчаването на санкциите за руските въглища поставя под въпроси мерките на ЕС за петрола

Промяната на позицията на Брюксел е довела до обща несигурност сред собствениците на морски съдове и техните застрахователи

Неочакваното решение на Европейския съюз (ЕС), според което руските въглища могат да се транспортират свободно, доведе до неяснота в застрахователните и логистични пазари относно това дали санкциите за петрола няма също да бъдат частично облекчени.

Тази седмица ЕС публикува нови указания, с които разрешава транспортирането на руски въглища и торове към държави извън блока, като се аргументира с опасения за енергийната сигурност. Този ход идва малко след забраната за внос на руски въглища през август, която се смяташе за пълна.

Рязката промяна при правилата за въглищата може да се окаже важна за петрола, защото блокът е наложил подобни мерки за суровия петрол и горивата, които влизат в сила, съответно, през декември и февруари. САЩ се опасяват, че санкциите на Европа, включително забраната за предоставянето на застраховки, които са изключително важни за търговията с петрол, могат да вдигнат цените на нефта.

САЩ се опитват да убедят държавите от Г-7 да подкрепят таван на цените на руския петрол, който ще позволи на застрахователните компании да извършват услугите си.

„Ако те се отнесат към санкциите за петрола и тавана на цените по същия начин, положението може да стане доста тежко за индустрията“, отбелязва Майк Салтхаус, директор на The North of England P&I Association Ltd., по повод на обрата в политиката за въглищата. „Смисълът на ефективните санкции е, че те трябва да бъдат ясни и последователни, за да могат да се спазват. Позицията на ЕС за въглищата и торовете е точно обратното на това“, допълва той.

Салтхаус е и председател на комитета по санкциите в International Group of P&I Clubs, чиито членове застраховат 95% от световните танкери срещу рискове от разливане на петрол.

Според Салтхаус промяната на позицията по отношение на въглищата е довела до обща несигурност сред собствениците на морски съдове и техните застрахователи.

„Всеки си мисли едно и също – миналата седмица те категорично заявиха, че това е незаконно и могат да си сменят мнението отново следващата седмица“, казва той.

При въвеждането на поправките по отношение на въглищата Европейската комисия (ЕК) все пак подчерта, че „за европейските оператори финансирането и застраховането на транспорта на петрол по море до трети държави остава забранено“.

САЩ, ЕС и Великобритания имат различни подходи към санкциите. ЕС въведе мерки, които включват забрана на застраховането и предлагането на услуги при транспортирането на петрол до трети страни. Великобритания, която сама по себе си е голям застрахователен център, забранява само застраховането на петролните доставки до собствените си брегове.

В същото време САЩ се опитва да прокара своето предложение за таван на цените на руския петрол сред страните от Г-7. При този план купувачите, които спазват ценовия таван, могат да се възползват от услугите на европейските застрахователи.

Все още има време за по-добро координиране на тези политики, но промяната в позицията на Европа по отношение на въглищата притеснява застрахователите заради липсата на яснота, казва Салтхаус.

„Когато си изгориш пръстите веднъж, ще се отнасяш с много повече внимание към транспортирането на петрол. Промяната на санкциите означава, че законността на дадена транзакция може да се промени от момента на сключването на договора до момента на изпълнението му“, отбелязва той.

