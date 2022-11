Руснаци са горели трупове на загинали свои войници на сметището?

Преди освобождаването на южния украински град Херсон руските военни може да са изхвърляли падналите в боя войници на местното сметище. Това съобщава британският Guardian, като се позовава на свидетелства на жители и работници на сметището. Според материала няколко души са разказали на вестника как руски камиони са пристигнали на мястото с черни чували, които след това са били изгаряни. Въздухът миришел на изгоряло месо.

„Всеки път, когато нашата армия обстрелваше руснаците там, те изнасяха телата на сметището и ги изгаряха", цитира се 40-годишен жител на Херсон. Друга жена, според вестника, е казала: „Дойдоха тук, оставиха няколко охранители, разтовариха и горяха. Един ден съпругът ми и аз дойдохме в неподходящото време. Дойдохме тук, докато си вършеха работата, и те удариха мъжа ми с бухалка по лицето. Не видях останките. Погребаха това, което беше останало“.

Според работниците на сметището руснаците са избрали район в отдалечената негова част и са го запечатали. Тъй като районът е възможно да бъде миниран, достъпът все още е забранен от съображения за сигурност, съобщава Guardian. Поради това вестникът не е успял да провери независимо показанията на свидетелите.

Occupiers used a landfill in Kherson to burn corpses - probably of the Russian soldiers - The Guardian citing statements from local residents

Locals repeatedly saw trucks pouring black bags into the dump which were then burned.There was a smell of burnt meat and hair in the air. pic.twitter.com/dg38CwADzY