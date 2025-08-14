Какви са ефектите от митата на САЩ за Китай?

Ефектите от митата, които бяха наложени от САЩ за Китай, явно не са такива, каквито са желанията на Тръмп. Тази търговска война най-добре се илюстрира, като се види отрицателното търговско ставало в САЩ, което през последните месеци (юни спрямо юли) се удвои. Това коментира Лъчезар Динев, председател на Българско-китайска промишлена палата, в предаването "В развитие" на Bloomberg TV Bulgaria.

„Още в началото на търговската война бе ясно, че започва една схватка, при която едните мислят, че са спечелили, а другите са сигурни, че противника я е загубил…Китай много добре осъзнава силата си. Изглежда, че някой вече е спечелил търговската война“, коментира Динев.

Той посочи, че голяма част от износителите на САЩ всъщност изнасят земеделска продукция и ударът е директно върху Средния Запад. А Китай търгува в целия спектър. И двете страни имат спад на износа, но въпреки всичко през последните месеци отрицателното търговско салдо в САЩ отново се увеличава.

"Тръмп много бързо даде назад, след като вдигна митата на 140-150%. Китайците казаха: ние ще вдигнем на 100%, няма нужда на 140%, и вие ще спрете да внасяте каквото и да е. Даже в момента с тези допълнителни 10%, които наложи Китай на американските стоки, виждаме, че спадът на износа за Китай е сериозен, защото Китай има много източници за доставка", обясни Динев.

Китай има много източници за доставка, американците не са единствени вносители. Докато се оказва, че така наречените редкоземни елементи се държат изцяло от Китай, а това нещо е огромен проблем за цялата индустрия, като се започне от чипове и микропроцесори и се мине през военната индустрия и всичко, което е иновативно, изтъкна събеседникът.

Според Динев в условията на световна нестабилност България може да се оформи като атрактивна дестинация за инвеститори, търсещи спокойна и предвидима среда. Средствата от Европейския съюз могат да се използват за подобряване на инвестиционната среда и законодателство, които да привлекат нови инвестиции. "Някои сектори, като новите технологии, електромобилите и устойчивите инициативи, предлагат възможности за привличане на инвеститори, особено в контекста на глобални тенденции“, каза още Динев.

