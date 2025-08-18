Лабубу засилва меката сила на Китай

Години наред Китай имаше проблем с имиджа си, от който не можеше да се отърси – синоним на евтин износ, тежка цензура и държава, обвита в тайни и скандали.

Това се променя, докато страната се опитва да подобри имиджа си, изкачвайки се в класациите на меката сила, а местните предприятия помагат на Пекин да си осигури значително по-добри позиции, пише CNBC.

Китайски вериги кафенета се появяват в Ню Йорк. Китайските видеоигри генерират милиарди долари приходи. Дори китайските компании за гримове, или „c-beauty“, правят експанзия на световните пазари.

Но най-изненадващият фактор, който стимулира културния възход на Китай, не е летяща кола, модел с изкуствен интелект или култова игра – става дума за играчка.

Куклите лабубу вече са навсякъде. Грозноватият, но сладък ключодържател на Pop Mart за 30 долара беше забелязан върху чантите на Риана и Лиса от K-pop групата Blackpink, а плюшената играчка привлече стотици хиляди фенове по целия свят. Само преди няколко седмици Pop Mart отвори първия си магазин в Германия – най-новото допълнение към над 500-те обекта на компанията по целия свят.

Популярните „кутии на сляпо“ на Pop Mart – артикули, запечатани в мистериозни пакети – се превърнаха в отличителен белег на една от най-агресивните международни истории за растеж на Китай. Компанията прогнозира 350% годишен скок на печалбата през първата половина на годината. Goldman Sachs изчислява, че в дългосрочен план продажбите на Pop Mart могат да достигнат 11,3 млрд. долара глобално, същото ниво като тези на Lego.

Компанията дори се конкурира с японски традиционни марки като Sanrio и Bandai. През 2024 г. продажбите на Pop Mart нараснаха със 107%, докато Sanrio, известна с продажбите на стоките с бранда Hello Kitty, отчете 45% скок.

Успехът на Pop Mart не е случаен. Той е част от целенасочена стратегия, която пленява сърцата на потребителите. С няколко собствени предложения и пристрастяващата привлекателност на „кутиите на сляпо“, марката се възползва от сладкия момент на емоционалното харчене във време на геополитическа и икономическа несигурност.

„Една от ключовите теми е преследването на малки удоволствия“, казва Мишел Чен, съ-ръководител на екипа за потребителски проучвания в Азия в Goldman Sachs. „Това е нещо, което младото поколение обича – не само в Китай или Азия, но и в световен мащаб.“

Pop Mart не е единствената, която засилва меката сила на Китай. Видеоигрите, някога строго регулирани от китайското правителство, сега набират популярност. Black Myth Wukong, базирана на китайската народна приказка „Пътуване на Запад“, продаде 20 млн. бройки в световен мащаб през първия си месец, което я прави едно от най-бързо продаваните заглавия на всички времена.

Genshin Impact - игра, в която играчите харчат виртуална валута или реални пари, за да получат виртуални стоки, генерира 2 млрд. долара през първата си година на пазара, според фирмата за пазарни проучвания Sensor Tower. Сега тя генерира повече приходи извън Китай, отколкото у дома, като играчите в Япония и САЩ водят в класацията, според данни на Statista.

Местни новатори трансформират имиджа на Китай. Консултантската компания Brand Finance класира страната на второ място в своя глобален индекс на меката сила тази година, с едно място по-нагоре спрямо 2024 г., изпреварвайки Обединеното кралство за първи път и нареждайки се точно зад САЩ.

Brand Finance отдава скока на стратегическите усилия на Китай за подобряване на глобалния ѝ имидж, фокуса върху устойчивото развитие, по-силните марки, както и повторното отваряне на страната за посетители след пандемията.

„Най-накрая Китай стана видим, а младите хора вече нямат негативни възприятия за марките от Китай“, коментира Ялин Дзян, потребителски анализатор.

Въпреки че възприятията за страната се променят бързо, остава да се види дали държава, която исторически е възприемала подход „отгоре надолу“ за преоформяне на имиджа си, може да позволи на марките си да говорят сами за себе си.