Руски дрон се разби в Източна Полша, Варшава определи инцидента като провокация

Руски дрон се разби в поле в Източна Полша, сочат предварителни данни, обявени от полски официални представители в сряда. Министерството на отбраната на страната определи инцидента като провокация, предава Ройтерс.

Дронът се е разбил и е изгорил царевична нива в село Осини в източната провинция Люблин през нощта, на малко повече от сто километра от украинската граница и на около 90 км от Беларус.

Полша повиши нивото на наблюдение на обекти, навлизащи в нейното въздушно пространство, откакто заблудена украинска ракета падна в село в южната част на страната през 2022 г., като уби двама души.

Говорителят на външното министерство Павел Вронски заяви пред Ройтерс, че според заключенията до момента и според някои експерти в последния инцидент е участвал руски ваирнт на дрона „Шахед“, разработен от Иран.

Генерал Дариуш Малиновски заяви, че дронът изглежда е бил примамка, проектирана да се саморазруши. Той допълни, че машината е имала китайски двигател.

Вицепремиерът Владислав Косиняк-Камиш, който е и министър на отбраната, заяви, че инцидентът прилича на случаи, в които руски дронове навлязоха в Литва и Румъния и може да е свързан с усилията за прекратяване на войната в Украйна.

„За пореден път сме изправени пред провокация от страна на Руската федерация с руски дрон. Сблъскваме се с това в решаващ момент, когато се водят обсъждания за мир (в Украйна)“, заяви той пред журналисти.

Външният министър Радослав Шикорски написа в Х, че министерството му ще отправи протест срещу нарушаването на въздушното пространство, но не посочи името на нарушителя.

„Поредното нарушаване на въздушното ни пространство от изток потвърждава, че най-важната мисия на Полша към НАТО е отбраната на собствената ни територия“, отбеляза той.

Руското посолство във Варшава не е отговорило за момента на изпратено по имейл запитване за коментар.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се срещна с украинския президент Володимир Зеленски и с група европейски съюзници в Белия дом в понеделник след срещата си в петък в Аляска с руския президент Владимир Путин.

Взривът е изпочупил прозорците на няколко къщи, но никой не е пострадал, съобщи националната осведомителна агенция ПАП.

Полицията съобщи, че на място са намерени изгорели метални и пластмасови отломки, а в радиус от 8 до 10 м около мястото, където е паднал обектът, е изгоряла царевица.

„Седях в стаята си през нощта, може би около полунощ, и чух нещо като силен трясък“, разказа местният жител Павел Судовски пред местния новинарски сайт Lukow.tv. „Взривът беше толкова силен, че цялата къща просто се разтресе“, допълни той.

Сирени за въздушно нападение звучаха около час над границата в украинските Волинска и Лвовска област от около полунощ местно време, според съобщения на украинската армия, публикувани в „Телеграм“.

Няма съобщения за въздушни нападения в тези области, заявиха губернаторите им.