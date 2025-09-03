Си Дзинпин: Светът е изправен пред избор между мир и война

Китайският президент Си Дзинпин предупреди, че светът е изправен пред избора между мир и война по време на най-големия в историята на страната военен парад в сряда в присъствието на руския президент Владимир Путин и севернокорейския лидер Ким Чен-ун, предава Ройтерс.

Бляскавото събитие, посветено на 80-годишнината от поражението на Япония в края на Втората световна война, беше до голяма степен загърбено от западните ръководители, а Путин и Ким, които са смятани за врагове в западните страни поради войната в Украйна и ядрените амбиции на Ким, бяха почетните гости.

Снимка: EPA/БГНЕС

Събитието, което имаше за цел да покаже военната мощ и дипломатическото влияние на Китай, се състоя в момент, когато митата на американския президент Доналд Тръмп и нестабилната политика на САЩ подложиха на натиск отношенията на страната със съюзници и съперници.

„Днес човечеството е изправено пред избора между мир или война, диалог или конфронтация, победа за всички или игра с нулев резултат“, заяви Си пред над 50 хил. зрители на площад Тянанмън, като добави, че китайският народ „застава твърдо на правилната страна на историята“.

След това, настанен в открита лимузина, Си направи преглед на войските и на най-съвременното военно оборудване като ракети, танкове и дронове, които също участваха в парада.

Хеликоптери, теглещи големи знамена, и изтребители летяха във формации по време на 70-минутния парад, изпълнен със символика и пропаганда, който завърши с пускането на 80 хил. гълъба на мира и цветни балони.

Снимка: EPA/БГНЕС

Облечен в костюм в стила на носените от бившия лидер Мао Цзедун, по-рано през деня Си приветства над 20 лидери на червения килим, включително индонезийския президент Прабово Субианто, който се появи изненадващо въпреки повсеместните протести в родината му. Съпругата на Си Пън Лиюан беше чута да казва на няколко от гостите: „Приятно ми е да се запознаем“ и „Добре дошли в Китай“ на английски език.

Седнал между Путин и Ким, Си многократно подемаше разговори и с двамата лидери на трибуната, докато войските и военната техника минаваха пред тях.

„Моля, предайте най-сърдечните ми поздрави на Владимир Путин и Ким Чен-ун, докато заговорничите срещу САЩ“, заяви Доналд Тръмп в публикация в социалната си мрежа Truth Social след началото на събитието. Той също така подчерта ролята на САЩ в подпомагането на Китай да постигне свободата си от Япония.

Снимка: EPA/БГНЕС

По-рано Тръмп заяви пред репортери, че не счита парада за предизвикателство към САЩ. Главният говорител на японското правителство е отказал коментар за парада, като е добавил, че двете водещи икономики в Азия изграждат „конструктивни отношения“.

Виждане за нов световен ред

Си определи Втората световна война като важна повратна точка в „голямото възраждане на китайската нация“, в което тя е преодоляла унижението от японското нашествие, за да се превърне в икономическа и геополитическа сила.

По-рано тази седмица Си разкри виждането си за нов световен ред по време на регионална среща на върха по въпросите на сигурноста, като призова за единство срещу „хегемонията и силовата политика“, тънък намек към съперника си от другата страна на Тихия океан Тайван.

Отвъд блясъка анализаторите наблюдават дали Си, Путин и Ким ще сигнализират за по-тесни отношения в областта на отбраната след подписването на договор между Русия и Северна Корея през юни 2024 г. и сходен съюз между Пекин и Пхенян, което може да промени сметките във военната област в Азиатско-Тихоокеанския регион.

Снимка: EPA/БГНЕС

Путин вече използва случая, за да сключи по-дълбоки енергийни сделки с Китай, а срещата даде на Ким възможността да получи негласна подкрепа за забранените му ядрени оръжия.

Ким, който направи дебют с първото си голямо многостранно събитие, стана първият севернокореец, присъствал на китайски военен парад от 66 години насам.

Той пристигна в Пекин с дъщеря си Джу Е, която южнокорейското разузнаване смята за най-вероятния му наследник, въпреки че тя не беше забелязана до него на парада.

Впечатляващ напредък

През последните две години десетина генерали, много от които преди това приближени до Си, бяха подложени на чистка от Народната освободителна армия в мащабна кампания срещу корупцията.

„Парадът позволява на Си да съсредоточи вниманието на света върху впечатляващите постижения в модернизирането на военната си техника, като в същото време загърби упоритите предизвикателства пред Народната освободителна армия, най-вече продължаващите чистки в редиците на най-висшите офицери“, коментира Йон Цин, външнополитически анализатор в американския институт Brookings Institution.

Парадът имаше за цел не само да покаже мощта на Китай пред външния свят, а и да подхрани патриотичния дух в страната, коментират анализатори.

Снимка: EPA/БГНЕС

В речта си Си нарече възраждането на китайската нация „неудържимо“. Държавните служители в цялата страна са били задължени да гледат парада и да запишат впечатленията си, разказа един от тях пред Ройтерс.

Нищо не е било оставено на случайността за това знаково събитие.

Основните пътища и училища в Пекин бяха затворени за парада, кулминацията на седмици на упорита подготовка по отношение на охраната и репетиции до полунощ.

Местните власти в цялата страна мобилизираха десетки хиляди доброволци и членове на Комунистическата партия, за да следят за признаци на възможни безредици около парада, сочат оценки въз основа на онлайн обяви за набиране на хора.