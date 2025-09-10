Геополитическият риск стимулира инвестициите в инфраструктура

Повишеният геополитически риск и макроикономическата нестабилност подтикват все повече инвестиционни мениджъри да се насочат към инфраструктура, тъй като търсят дългосрочни залози, които могат да им помогнат да се диверсифицират и да се предпазят от инфлация, съобщава Bloomberg, позовавайки се на анализ на IFM Investors.

Проучването показва, че инвестициите в инфраструктура ще нараснат с 20% през следващите пет години. Очаква се делът на инвеститорите, които залагат на инфраструктурата, да се увеличи в световен мащаб от 49% до 60% до 2030 г.

Инфраструктурни инвестиции като платени пътища, вятърни паркове или оптични кабели обикновено се осъществяват на базата на дългосрочни договори и оперативни споразумения, обвързани с инфлацията. Това може да се окаже особено привлекателно за инвестиционните мениджъри във време, когато промените в световната търговска и отбранителната политика генерират интензивна волатилност в други класове активи.

„Страховете около геополитическите сътресения и макроикономическата несигурност подтикват институционалните инвеститори да преосмислят инвестиционните си стратегии и да проучат алтернативни активи“, коментира Люба Никулина, главен стратегически директор в IFM Investors.

Това се случва на фона на нарастващата очаквана доходност. Очакванията за доходността от инвестициите в инфраструктура са се увеличили с 2 процентни пункта спрямо предходната година до 13,4%.

IFM е компания за управление на активи, базирана в Австралия, която защитава интересите на повече от 745 международни институции, включително пенсионни и държавни фондове.