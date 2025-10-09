ООН свива мироопазващите си сили с 25% заради по-малкото финансиране от САЩ

ООН ще започне да съкращава мироопазващите си сили и операции, принуждавайки хиляди войници да напуснат отдалечени глобални горещи точки. Съкращенията се налагат в резултат на най-новото свиване на финансирането от страна на САЩ за международната организация, съобщава Euronews.

Старши представител на ООН, говорейки под условие за анонимност заради обсъждането на среща от частен характер, е коментирал темата пред журналисти в сряда, уточнявайки, че през следващите месеци ще бъдат съкратени 25% от мироопазващите сили на ООН.

Представителят заяви, че ООН е принудена да направи тези съкращения, тъй като Вашингтон – най-големият ѝ донор, прави промени, за да приведе дейността си в синхрон с политиката на президента Доналд Тръмп „Америка на първо място“.

Около 13 хил. до 14 хил. войници и полицейски служители от общо над 50 хил. миротворци, разположени в 9 глобални мисии, ще бъдат изпратени обратно в родните си страни.

ООН планира да намали бюджета на мироопазващите сили с около 15% през следващата фискална година, което ще засегне важни и дългогодишни мисии на ООН, включително в Сомалия.

ООН има мироопазващи сили в редица държави, сред които Конго, Централна африканска република, Южен Судан, Ливан, Кипър и Косово.

Всяка една от общо 193 държави членки на ООН е длъжна да плаща своя дял за мироопазването.

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш твърди, че с бюджет, „представляващ малка частичка от глобалните военни разходи – около половин до един процент – мироопазващата дейност на ООН остава един от най-ефективните и рентабилни инструменти за изграждане на международен мир и сигурност“.

Решението за реформа на мироопазващите сили, известни с отличителните си сини барети или каски, следва среща от вторник между Гутериш и представители на основните страни донори, включително новия постоянен представител на САЩ в ООН Майк Уолц.

Уолц и други представители на администрацията на Тръмп твърдят, че бюджетът и агенциите на организацията са прекалено големи и излишни, и заявиха, че няма да правят повече вноски, докато Държавният департамент не оцени ефективността на всяка една агенция и програма на ООН.

В началото на втория си мандат през януари Тръмп нареди преглед на ООН и други многостранни организации, което вече доведе до това Вашингтон да прекъсне отношения с ЮНЕСКО, Световната здравна организация и най-висшия орган на ООН за правата на човека, докато в същото време преоцени оценките си за финансирането на други.

Над 60 офиса, агенции и операции на базираната в Ню Йорк организация са изправени пред съкращения на работните позиции с 20% като част от усилията за реформа и реакцията на Гутериш към вече обявеното свиване на финансирането от Тръмп.

В телевизионно интервю миналата седмица Уолц заяви, че Белият дом е фокусиран върху „връщането на ООН към основните ѝ задачи в насърчаването на мир, налагането на мир и предотвратяването на войни“. Той добави, че „трябва да премахнем всички други безсмислици“.

САЩ по-рано обявиха, че ще отпуснат 680 млн. долара за девет от мироопазващите сили – значително намаление спрямо плащането за 1 млрд. долара, което направиха по същото време миналата година.

Финансирането ще бъде достъпно за всички активни мисии, включително тези, към които Вашингтон има особен интерес, например мироопазващите сили в Ливан и Демократична република Конго.

Вноските на САЩ и Китай формират около половината от бюджета на мироопазването. Друг висш представител на ООН заяви, че Китай е сигнализирал, че ще плати пълната си вноска до края на година. Пекин осигурява 20% от редовния бюджет на ООН, както и около 24% от финансирането на мироопазващите сили.