Кремъл предупреди Запада за "драматична" ескалация на войната в Украйна

Кремъл заяви, че Русия е дълбоко притеснена от възможността САЩ да предоставят ракети „Томахоук“ на Украйна и предупреди, че войната е достигнала драматичен момент с ескалация от всички страни, предава Ройтерс.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в понеделник, че преди да приеме да предостави ракети „Томахоук“ би искал да знае какво планира да прави с тях Киев, защото не иска да ескалира войната между Русия и Украйна. Той обаче допълни, че „донякъде е взел решение“ по въпроса.

Ракетите „Томахоук“ имат обсег от 2500 км, което означава, че Украйна би могла да ги използва за удари с голям обсег дълбоко на територията на Русия, включително Москва. Някои изтеглени варианти на „Томахоук“ могат да носят ядрена бойна глава, според Изследователската служба на Конгреса.

„Темата за ракетите „Томахоук“ е изключително тревожна“, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков пред репортера на руската държавна телевизия Павел Зарубин в коментар, публикуван в неделя. „Сега наистина е много драматичен момент, като се има предвид, че напрежението ескалира от всички страни“, допълни той.

Войната в Украйна, най-смъртоносната в Европа от Втората световна война, предизвика най-голямата конфронтация между Русия и Запада от Кубинската ракетна криза през 1962 г., а руски официални представители твърдят, че вече са в „горещ“ конфликт със Запада.

Песков заяви, че ако срещу Русия бъдат изстреляни ракети „Томахоук“, Москва ще трябва да вземе предвид, че някои версии на ракетата могат да носят ядрени бойни глави.

„Представете си: изстрелва се ракета с голям обсег и тя лети, а ние знаем, че може да е ядрена. Какво би трябвало да си помисли Руската федерация? Военните експерти в чужбина трябва да разберат това“, каза говорителят на Кремъл.

Руският президент Владимир Путин заяви по-рано този месец, че е невъзможно да се използват ракети „Томахоук“ без прякото участие на американски военни и затова всяка доставка на такива ракети за Украйна би предизвикала „качествено нова фаза на ескалация“.

Financial Times съобщи, че САЩ от месеци помагат на Украйна да извършва удари с голям обсег срещу руски енергийни съоръжения, включително нефтопреработвателни заводи, далеч от фронтовата линия. Вестникът посочи, че американското разузнаване помага на Киев да планира маршрутите, височината, времето и решенията за мисиите, което позволява на украинските безпилотни самолети с голям обсег да избегнат руската противовъздушна отбрана. Целта е да отслабят руската икономика и да принудят Путин да седне на масата за преговори, отбелязва изданието.

САЩ са тясно ангажирани във всички етапи на планирането, се казва в съобщението, като се цитират трима източници, запознати с операцията. Според цитиран американски официален представител Украйна избирала целите за удари с дълъг обсег, а Вашингтон е предоставил разузнавателна информация за уязвимите места на обектите.

САЩ също така поискали от съюзниците си от НАТО да предоставят подобна подкрепа, казват американски официални представители.

В събота Зеленски заяви, че е обсъдил руските атаки срещу украинската енергийна система в „положителен и продуктивен“ телефонен разговор с американския президент Доналд Тръмп.

„Обсъдихме възможностите за укрепване на нашата противовъздушна отбрана, както и конкретни споразумения, по които работим, за да гарантираме това. Има добри варианти и стабилни идеи за това как наистина да се укрепим“, съобщи Зеленски в Х.

Путин определя войната в Украйна като повратна точка в отношенията на Москва със Запада, който според него е унижил Русия след разпадането на Съветския съюз през 1991 г., като е разширил НАТО и е нахлул в сферата на влияние, по думите му, на Москва, включително Украйна и Грузия.

Украйна и нейните съюзници го определят като имперско заграбване на територия и многократно заявиха, че ще победят руските сили.