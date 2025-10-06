Украйна удря по руски рафинерии не само с дронове*

Украйна атакува цели в тила на Русия само със собствено оръжие, о не само с дронове, коментира украинският президент Володимир Зеленски по време на брифинг в Киев заедно с нидерландския премиер Дик Схоф. Той не даде повече подробности, за да "не дава информация на врага" в отговор на въпрос за публикация на The Economist, в която беше посочено, че новата ракета "Фламинго" вече се използва за далекобойни удари в Русия - основно по рафинериите.

Междувремено украинските дронове достигнаха до азиатската част на Русия. Според данни на местните власти в Тюменска област три украински дрона, чийто вид не се уточнява, са били неутрализирани в района Антипино в град Тюмен. Първоначалните съобщения за пожари не са потвърдени, всички промишлени предприятия в района работят в нормален режим, се казва още в съобщението.

Вероятната цел е местната рафинерия, но няма информация за поражения. Досега документираните най-далечни удари бяха до Коми - на около 1700 км, по рафинерия на "Лукойл", както и в Оренбургска област - по рафинерия в Орск (около 1500 км). В тези случаи бяха използвани дроновете "Лютий".

В нощта срещу 6 октомври украински дронове подпалиха за втори път най-големия петролен терминал на полуостров Крим - край Феодосия. Кадри в социалните мрежи потвърждават, че площта на пожара се разширява.

За 2026 година Украйна е привлякла финансиране за производство на дронове и ракети в размер на 35 млрд. долара. Зеленски припомни, че през 2024 година е подписал 30 двустранни споразумения със своите партньори с гаранции за сигурност, в които има предвидено многогодишно финансиране, включително и за военната индустрия.

По време на брифинга Зеленски обърна внимание и на програмата PURL, която западните съюзници на Киев дават средства за закупуване на американски оръжия - ракети за ПВО и друго въоръжение, което се произвежда единствено в САЩ. Това са основно Нидерландия, Германия, Дания, Швеция, Норвегия, както и Прибатийските държави.

САЩ не са спрели доставките на оръжия въпреки блокираната работа на администрацията, увери още украинският президент, но призова и другите съюзници на Украйна да внесат средства по програма PURL, за да бъдат защитени енергийните съоръжения преди зимата.

"Въпрос единствено на пари", допълни още Зеленски по отношение на покупките на системи Patriot, необходими за защитата на територията. Киев отделя средства за покупка на газ след последните удари на Русия по газовата инфраструктура.

"Трудно ще бъде да защитим всички съоръжения", посочи Зеленски и обеща ответни удари по руската енергийна система.

По време на форум, посветен на украинската военна индустрия, Зеленски съобщи, че Украйна вече произвежда 40 гаубици "Богдана" месечно, както и че през тази година украинските производители ще доставят 2,4 млн. артилерийски снаряди от различни калибри за нуждите на фронта.

Украинският президент също така съобщи за интерес на западни компании към украинските технологии за дронове. Морските дронове са уникален продукт, който позволи на Украйна да изгони руския Черноморски флот от историческия ми щаб в Севастопол.

* Публикацията е допълнена с данни за атаката в Тюмен