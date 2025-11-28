IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
За първи път от 64 години Русия не може да изпраща хора в космоса

"Роскосмос" има нужните части за ремонт на космодрума "Байконур"

07:54 | 28.11.25 г. 2
Снимка: Bloomberg LP
При изстрелването на кораба "Союз -28" се случи инцидент и има разрушения на космодрума "Байконур" в Казахстан, е видно от видеата на "Роскосмос". Астронавтите не са пострадали, но според анализатори повредени са съоръжения, отговарящи за изстрелването на пилотираните космическите кораби към Международната космическа станция. Това отлага за неопределено време изстрелване на корабите "Союз" и "Прогрес", пише The Moscow Rimes.

Така, за първи път от 1961 година Русия няма възможност да изпраща хора в космоса. Според оценки на анализатори ремонтът може да отнеме две години.

От "Роскосмос" потвърдиха за аварията и обясниха, че имат всички нужни резервни части, за да бъде отстранена. "Сега се извършва оценка на площадката", допълват от държавната институция.

Руски експерти коментират, че има и още една възможност за Русия - модернизиране на площадката "Гагарин", която обаче беше предадена на Музея на космонавтиката в Казахстан.

През 2018 година се подготвяше ремонт и модернизация на тази площадка заедно с Обединените арабски емирства. След началото на войната в Украйна инвеститорите обаче се отказаха от участие в проекта.

Последна актуализация: 08:12 | 28.11.25 г.
Коментари

2
rate up comment 2 rate down comment 8
khao
преди 23 минути
До: гъбко Няма връзка и преди санкциите крачеха смело в тази посока :)... Нещо ново да са направили този век ? Въпросния "космически кораб" е по млад само от пенс-клуба на кооопейките! :):) цар путин ги върна поне 50 години назад, ако не и повече!
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 6 rate down comment 12
гъбко
преди 1 час
Напълно закономерен факт ... Санкциите ги правят по-силни !!
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
