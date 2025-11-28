За първи път от 64 години Русия не може да изпраща хора в космоса

При изстрелването на кораба "Союз -28" се случи инцидент и има разрушения на космодрума "Байконур" в Казахстан, е видно от видеата на "Роскосмос". Астронавтите не са пострадали, но според анализатори повредени са съоръжения, отговарящи за изстрелването на пилотираните космическите кораби към Международната космическа станция. Това отлага за неопределено време изстрелване на корабите "Союз" и "Прогрес", пише The Moscow Rimes.

Така, за първи път от 1961 година Русия няма възможност да изпраща хора в космоса. Според оценки на анализатори ремонтът може да отнеме две години.

От "Роскосмос" потвърдиха за аварията и обясниха, че имат всички нужни резервни части, за да бъде отстранена. "Сега се извършва оценка на площадката", допълват от държавната институция.

Руски експерти коментират, че има и още една възможност за Русия - модернизиране на площадката "Гагарин", която обаче беше предадена на Музея на космонавтиката в Казахстан.

През 2018 година се подготвяше ремонт и модернизация на тази площадка заедно с Обединените арабски емирства. След началото на войната в Украйна инвеститорите обаче се отказаха от участие в проекта.