Как Путин държи руските олигарси на своя страна по време на войната

По време на войната с Украйна броят на милиардерите в Русия достигна рекордно високо ниво. Но през 25-те години, откакто Владимир Путин е на власт, богатите и влиятелните руснаци – известни като олигарси, загубиха почти цялото си политическо влияние.

Всичко това е добра новина за руския президент. Западните санкции не успяха да превърнат супербогатите в негови опоненти, а политиката му на „моркова и тоягата“ ги превърна в мълчаливи поддръжници.

Бившият банков милиардер Олег Тинков знае точно как работи тоягата. Ден след като той критикува войната като „лудост“ в публикация в Instagram, неговите мениджъри са били потърсени от Кремъл. Те са били уведомени, че неговата Тинкоф Банк, втората по големина банка в Русия по това време, ще бъде национализирана, освен ако не бъдат прекъснати всички връзки с нейния основател.

„Не можех да обсъждам цената. Бях като заложник – приемаш това, което ти предлагат. Не можех да преговарям“, заяви Тинков пред „Ню Йорк Таймс“.

В рамките на една седмица компания, свързана с Владимир Потанин – понастоящем петият най-богат бизнесмен в Русия, който доставя никел за двигатели на изтребители – обяви, че купува банката. Тя беше продадена за едва 3% от истинската си стойност, каза Тинков.

В крайна сметка Тинков загуби почти 9 млрд. долара от богатството, което някога е имал, и напусна Русия.

Това е далеч от начина, по който стояха нещата, преди Путин да стане президент. В годините след разпадането на Съветския съюз някои руснаци станаха невероятно богати, като придобиха собственост върху огромни предприятия, които преди това бяха държавна собственост, и като се възползваха от възможностите на зараждащия се капитализъм в страната си.

Новопридобитото им богатство им донесе влияние и власт в период на политически сътресения и те станаха известни като олигарси.

Най-влиятелният олигарх в Русия, Борис Березовски, твърдеше, че е организирал издигането на Путин до президентския пост през 2000 г., а години по-късно той помоли за прошка за това: „Не видях в него бъдещия алчен тиранин и узурпатор, човекът, който ще потъпче свободата и ще спре развитието на Русия“, написа той през 2012 г.

Березовски може би е преувеличил ролята си, но руските олигарси със сигурност бяха способни да дърпат конците на най-високите етажи на властта.

Малко повече от година след извинението си Березовски беше намерен мъртъв при мистериозни обстоятелства в изгнание във Великобритания. Към този момент руската олигархия също беше напълно мъртва.

Така че, когато Путин събра най-богатите руснаци в Кремъл часове след като нареди пълномащабна инвазия в Украйна на 24 февруари 2022 г., те не можаха да направят нищо, за да се противопоставят, въпреки че знаеха, че състоянията им ще понесат огромен удар.

„Надявам се, че в тези нови условия ще работим заедно също толкова добре и не по-малко ефективно“, каза им той. Един репортер, присъствал на срещата, описа събралите се милиардери като „бледи и лишени от сън“.

Подготовката за инвазията беше много лоша за руските милиардери, както и непосредствените последствия от нея. Според списание „Форбс“, в годината до април 2022 г. техният брой е спаднал от 117 на 83 заради войната, санкциите и отслабената рубла. Като цяло те загубиха 263 млрд. долара, или средно по 27% от богатството си.

Но следващите години показаха, че участието във военната икономика на Путин носи огромни ползи. Разточителните разходи за войната стимулираха икономическия растеж в Русия с повече от 4% годишно през 2023 и 2024 г. Това беше добре дори за онези от ултрабогатите в страната, които не печелеха милиарди директно от договори за отбрана.

През 2024 г. повече от половината от руските милиардери или са имали някаква роля в снабдяването на армията, или са се възползвали от инвазията, заяви Джакомо Тонини от екипа на Forbes Wealth.

„Това без да се броят онези, които не са пряко замесени, но се нуждаят от някакви връзки с Кремъл. И мисля, че е справедливо да се каже, че всеки, който развива бизнес в Русия, трябва да има връзки с правителството“, посочи той.

Тази година в списъка на „Форбс“ бяха включени най-много милиардери в Русия – 140. Тяхната обща стойност (580 млрд. долара) беше само с 3 млрд. долара по-малко от рекордната стойност, регистрирана през годината преди инвазията.

Докато позволява на лоялните да печелят, Путин последователно наказва онези, които отказват да се подчиняват. Руснаците помнят много добре какво се случи с петролния магнат Михаил Ходорковски. Някога най-богатият човек в Русия, той прекара 10 години в затвора, след като през 2001 г. създаде продемократична организация.

От началото на инвазията почти всички мегабогати руснаци мълчат, а малцината, които публично се противопоставиха на нея, трябваше да напуснат страната си и да се разделят с голяма част от богатството си.

Най-богатите руснаци са очевидно ключови за военните усилия на Путин и много от тях, включително 37-те бизнесмени, призовани в Кремъл на 24 февруари 2022 г., са обект на западни санкции.

Но ако Западът е искал да ги направи по-бедни и да ги обърне срещу Кремъл, се е провалил, като се има предвид продължаващото богатство и липсата на несъгласие сред руските милиардери. Ако някой от тях е обмислял да дезертира на Запад с милиардите си, санкциите са направили това невъзможно.

„Западът направи всичко възможно, за да гарантира, че руските милиардери ще се обединят около знамето“, настоя Александър Коляндър от Центъра за анализ на европейската политика (CEPA).

„Нямаше абсолютно никакъв план, никаква идея, никакъв ясен път за никого от тях да напусне кораба. Активите бяха санкционирани, сметките замразени, имуществото конфискувано. Всичко това ефективно помогна на Путин да мобилизира милиардерите, техните активи и парите им и да ги използва за подкрепа на руската военна икономика“, добави той.

Напускането на чуждестранни компании вследствие на инвазията в Украйна създаде вакуум, който бързо беше запълнен от бизнесмени, близки до Кремъл, на които беше позволено да изкупят високодоходни активи на ниски цени. Това създаде нова „армия от влиятелни и активни лоялисти“, твърди Александра Прокопенко от Центъра „Карнеги Русия Евразия“.

„Тяхното бъдещо благоденствие зависи от продължаващата конфронтация между Русия и Запада“, а най-големият им страх е завръщането на предишния собственик, заяви тя.

Само през 2024 г. по този начин в Русия се появиха 11 нови милиардери, казва Джакомо Тонини. Руският лидер запази твърда хватка върху ключовите фигури в страната въпреки войната и западните санкции – и в някои отношения именно заради тях.

(БГНЕС)