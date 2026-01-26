Европейците стават все по-големи песимисти. И кой би могъл да ги вини?

Европейците са песимистично настроени относно състоянието на света, своите държави, обстоятелствата, в които се намират, както и опасностите, свързани с президента на САЩ Доналд Тръмп.

Близо две трети от участниците в анкета казват, че „най-добрите години са зад гърба ни“ (63%), докато 77% вярват, че животът в страната им „ще бъде по-труден за следващото поколение“, според допитване на компанията за стратегически комуникации FGS Global, предоставено ексклузивно на Politico. В него са участвали над 11 хил. души в 23 страни от Европейския съюз, анкетирани през ноември.

Мрачното настроение е особено разпространено в Западна и Централна Европа. По-голямата част от европейците (76%) казват, че демокрацията в страната им е в упадък.

Анкета разкрива широко разпространена тревога за състоянието на европейската демокрация и способността на правителствата да се справят с предизвикателствата, които включват война на източния фланг, икономическа и геополитическа несигурност и нарастващо напрежение с Вашингтон.

Още преди президентът на САЩ да обяви, че иска да контролира Гренландия, голяма част от европейците го възприемаха като отрицателно въздействие за мира, страната си и световната икономика.

„Ясно е, че има много, много висока степен на песимизъм“, казва Крейг Оливър, съглобален ръководител на звеното за стратегии на FGS Global, който преди това е бил съветник по комуникациите на бившия британски премиер Дейвид Камерън.

Въпреки че правителствата трябва да са наясно с тези настроения, те могат да се опитат да ги овладеят, посочва той. „Именно в онези моменти, исторически погледнато, когато хората са песимистично настроени, могат да се появят промяната и подобрението“, допълва още.

Европейците очакват повече от своите правителства

Почти навсякъде в страните от анкетата мнозинството смятат, че държавата им е на грешен път. Изключенията са Полша, Литва и Дания – въпреки че те са сред най-изложените на натиск от Русия или, в случая с Дания, на натиск от САЩ заради Гренландия.

Според данните 63% от анкетираните българи смятат, че страната се е насочила в грешна посока при 65% средно за целия блок. Най-голям дял има Франция със 79%, докато на обратния полюс е Литва с 38%.

Оливър отдава тези различия на начина, по който се управляват отделните държави. „Има различни страни, където хората чувстват, че има лидерство и промяна и че нещата се решават“, каза той. „Хората са много силно убедени, че искат да бъдат водени; те искат яснота от правителствата“, допълва още.

Проучването обаче е лоша новина за повечето правителства, разкривайки слабо обществено доверие в политическите системи и скептицизъм относно способността им да функционират ефективно, посочва Politico.

Помолени да избират между две противоположни твърдения, поне половината от анкетираните посочват, че политическата система на страната им „разочарова хората и се нуждае от фундаментална реформа“, вместо „работи сравнително добре и не се нуждае от значителна реформа“.

Скандинавските страни, където като цяло настроенията не са толкова мрачни, отчитат най-положителни стойности. Негативните мнения са по-високи в Румъния (91%), Гърция (88%) и България (86%).

Във всички страни повече от 70% от анкетираните смятат, че „имат право да очакват повече от правителството“.

Необходими са повече разходи за отбрана и сигурност

В светлината на многото предизвикателства, пред които е изправен континентът, европейците искат техните лидери да се активизират – и да се подготвят.

На въпроса дали са съгласни, че техните страни „трябва да бъдат по-настоятелни за националните си интереси, дори ако това създава напрежение с други страни“, голямо мнозинство от анкетираните са дали съгласие (71%).

Респондентите също така подкрепят и по-големи инвестиции в европейската сигурност, като 57% са „за“ повече „разходи за отбрана и сигурност“.

За България този дял е 53% според данните. Единствената държава с над 70% е Полша с 82%. Под 40% пък отчита само Словения с 36% дял.

Ефектът „Тръмп“

Въпреки че проучването е проведено преди последните изблици на враждебност от страна на Тръмп, президентът на САЩ вече е бил възприеман като отрицателно въздействие за континента.

Други проучвания вече показаха, че Тръмп е непопулярен на континента, дори сред поддръжниците на десните популистки партии, които той вижда като съюзници.

Около две трети от анкетираните в проучването на FGS Global заявяват, че са песимистично настроени относно влиянието на Тръмп през следващата година върху световната икономика (69%), мира и сигурността (64%) и собствената си страна (64%).

Само 26% от анкетираните европейски граждани имат оптимистичен възглед за ефекта на Тръмп върху мира и сигурността в света. Тук България е с относително по-висок дял от 35%, изпреварена само от Румъния с 37% и Унгария с 36%.

На въпроса дали Тръмп заслужава Нобеловата награда, 77% са отговорили отрицателно.