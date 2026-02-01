Медведев похвали Тръмп и заяви, че Русия скоро ще спечели войната в Украйна

Заместник-председателя на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев похвали президента на САЩ Доналд Тръмп като ефективен ръководител, който се стреми към мир, но добави, че Москва не е забелязала ядрени подводници, които Тръмп каза, че е преместил към руските брегове, предава Ройтерс.

Тръмп, който заяви, че иска да бъде запомнен като президента „умиротворител“, многократно каза, че мирно споразумение за прекратяване на войната в Украйна е близо и нов кръг от преговори между САЩ, Русия и Украйна е планиран за тази седмица в Абу Даби.

В отговор на въпрос дали Тръмп е положителен или отрицателен за Русия и за недоказаните слухове, че Тръмп е руски агент, Медведев заяви, че американският народ е избрал Тръмп и че Москва уважава това решение.

Той похвали смелостта на Тръмп да се опълчи на установената политическа система в САЩ и заяви, че понякога „дръзкият“ стил на американския президент е „ефективен“.

„Той е емоционален човек, но, от друга страна, хаосът, за който често се говори, създаден от неговите действия, не е изцяло верен“, каза Медведев в интервю за Ройтерс, ТАСС и руския военен блогър WarGonzo в резиденцията си край Москва. Публикуването му беше разрешено в неделя.

„Очевидно е, че зад това се крие напълно съзнателна и компетентна линия“, допълни Медведев, който беше президент от 2008 до 2012 г.

Президентът Владимир Путин има последната дума за руската политика, въпреки че Медведев, яростен ястреб, който многократно е провокирал Тръмп в социалните мрежи, показва мисленето на твърдолинейните представители в руския елит, казват чуждестранни дипломати.

„Тръмп иска да остане в историята като умиротворител и той наистина се опитва да направи това. Затова контактите с американците станаха много по-продуктивни“, отбеляза Медведев.

Заплахата на Тръмп с подводници

Медведев заяви, че от ключово значение за разбирането на Тръмп е миналото му на бизнесмен, като се пошегува, че нямало бивш бизнесмен – игра на думи със стар руски виц, че няма такова нещо като бивш агент на КГБ.

През август м. г. Тръмп нареди две американски ядрени подводници да се доближат до Русия в реакция на „силно провокативните“ по думите му коментари на Медведев за риска от война след ултиматум на американския президент.

„Все още не сме ги намерили“, каза Медведев за американските подводници.

След руското нашествие в Украйна през 2022 г. Медведев многократно е отправял обиди към Киев и западните сили и в същото време е предупреждавал за опасността от ескалация на войната към ядрен „апокалипсис“.

Той заяви, че Русия „скоро“ ще спечели военна победа във войната в Украйна, но заяви, че от ключово значение е да се предотврати нов конфликт, като добави: „Бих искал това да стане възможно най-скоро“.

„Но е също толкова важно да помислим какво ще се случи след това. В крайна сметка целта на победата е да предотврати нови конфликти. Това е напълно очевидно“, каза още Медведев.

В момента Русия контролира една пета от Украйна, но до момента не успява да завземе цялата Донбаска област, където украинските сили държат около 10%, или 5000 кв. км, показват карти на войната.

Нови мирни преговори в Абу Даби

Подкрепените от САЩ тристранни преговори с участието на Украйна и Русия ще се проведат следващата седмица в Абу Даби, заяви украинският президент Володимир Зеленски в неделя, докато украинците са изправени пред несигурност относно съдбата на енергийното примирие с Русия в условията на понижаване на температурите.

Киев е под натиск да се съгласи на мирните условия в близо четиригодишната война и в същото време трябва да се справя с руските въздушни удари, които опустошиха енергийната система в една от най-студените зими от години.

Първият кръг от преговори се състоя в края на януари, но не доведе до ново движение по жизненоважния въпрос за територията, като Москва продължава да изисква от Киев да отстъпи още земя в разкъсаната си от войната източна част, което тя отказва да направи.

Зеленски заяви, че новият кръг от преговорите ще се състои на 4 и 5 февруари и че Украйна, която не успява да спре руското настъпление на бойното поле, е готова на значими преговори.

„Украйна е готова на съществени дискусии и имаме интерес да гарантираме, че резултатът ще ни приближи до истински и достоен край на войната“, написа Зеленски в Х.

Работниците бързат да възстановят отоплението

В столицата Киев близо 700 жилищни сгради остават без отопление в неделя, съобщи вицепремиерът Олексий Кулеба, след като нова студена вълна връхлетя по-голямата част от страната.

Температурите в града са около -15 градуса по Целзий, докато работници бързат да възстановят отоплението след повсеместна повреда на мрежата в събота, която остави без ток части от страната и спря отоплението на близо 3500 високи сгради в Киев.

Официални представители не направиха пряка връзка с войната, но последвалото спиране на тока, което се разпространи до съседна Молдова, подчертава уязвимостта на енергийната система на Украйна след месеците на руски атаки.

Кремъл съобщи преди два дни, че се е съгласил да спре ударите срещу енергийната инфраструктура до неделя по искане на Тръмп, а Киев заяви, че също ще спре ударите.

Украйна съобщи, че спирането трябва да продължи до следващия петък.

Руските атаки продължават

Страните не съобщиха за големи удари по енергийните им системи през последните дни, но Зеленски каза в неделя, че Русия се е опитала „да унищожи логистиката и свързаността“ чрез продължаващи въздушни нападения.

В Югоизточна Украйна двама души са били убити през нощта при удар с дрон срещу къща в град Днипро, а деветима души са били ранени при атаки срещу родилен дом и жилищен квартал в Запорожие, съобщиха местни представители.

Oвама от ранените са били жени, които точно са били преглеждани, когато е било извършено нападението. В града е обявена въздушна тревога и жителите са призовавани да останат на безопасно място, отбелязва Укринформ.

Вчера руските сили са извършили 383 удара по Запорожка област, като са повредили инфраструктурата и са ранили цивилни, допълва украинската агенция.

Дванадесет души са били убити, а седем - ранени, при руска атака с дрон срещу автобус с работници в Днепропетровска област, предаде Укринформ, като се позова на ръководителя на военната администрация в източния украински регион Олександър Ганжа.

Той съобщи, че атаката е била извършена в Павлоградски район. На прицел е бил взет служебен автобус на едно от местните предприятия. Павлоград се намира в източната част на Днепропетровска област, на няколко десетки километра на запад от епицентъра на сраженията в Донецка област.

В съседния регион една жена бе убита, а друга - ранена, при руска бомбардировка в Славянск, съобщи ръководителят на градската военна администрация Вадим Лях, цитиран също от Укринформ.

Украинската частна енергийна компания ДТЕК съобщи в неделя, че е възстановила тока на 300 хил. домакинства в южната крайбрежна Одеска област, която беше засегната тежко от аварията на мрежата.

Очаква се температурите да паднат още в понеделник до под -20 градуса в Киев. Мрежовият оператор "Укренерго" съобщи късно в събота, че в цялата страна може да е в сила планирано прекъсване на електрозахранването.

Министерството на енергетиката в Киев съобщи в неделя, че е внесно рекордно дневно ниво от 41,987 гигаватчаса през януари, за да запази системата стабилна.