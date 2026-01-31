IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Икономиката през 2025 Гренландия Войната в Украйна Кризата във Венецуела

Украйна и Русия си размениха атаки с дронове

През изминалото денонощие Русия е нанесла общо 1019 удара по 33 населени места в югоизточната Запорожка област, ранявайки трима души

10:00 | 31.01.26 г. 2
Автор - снимка
Създател
Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

Украинската противовъздушна отбрана е свалила 64 от 85-те дрона, изпратени от Русия през последната нощ, обявиха Военновъздушните сили (ВВС) на Украйна, цитирани от Укринформ.

Безпилотни летателни апарати са били унищожени над северната, южната и източната част на страната. Регистрирани са 20 попадения на 13 места, се казва в изявлението, публикувано в "Телеграм".

Атаката продължава, като във въздушното пространство на Украйна все още има руски дронове.

През изминалото денонощие Русия е нанесла общо 1019 удара по 33 населени места в югоизточната Запорожка област, ранявайки трима души, обяви междувременно днес ръководителят на регионалната военна администрация Иван Федоров, цитиран също от Укринформ.

Министерството на отбраната на Руската федерация, от своя страна, съобщи за 26 свалени украински дрона от снощи, предаде ТАСС.

Близо две трети от тези безпилотни летателни апарати - 17, са били унищожени над граничещата с Украйна Брянска област. Над западната Смоленска област са били свалени 7 дрона, а над Белгородска област, която граничи с Украйна, и над окупирания Кримски полуостров - по един.

В западната Орловска област междувременно бе обявена опасност за авиацията.

Почти четири години след началото на войната, Русия и Украйна си разменят удари с дронове на практика всяка нощ.

В петък президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че руският му колега Владимир Путин се е съгласил по негова молба Русия да не нанася удари в Украйна по столицата Киев и други градове в продължение на една седмица по време на "рекордните студове", които се очаква да започнат утре. Москва не е коментирала това изявление на Тръмп.

/БТА/

Свързани статии

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 09:34 | 31.01.26 г.
дронове атака с дронове войната в Украйна Доналд Тръмп Владимир Путин
напиши коментар
Най-четени новини
Още от Сигурност и отбрана виж още

Коментари

Добави коментар
2
rate up comment 1 rate down comment 2
aldy
преди 1 час
"През изминалото денонощие Русия е нанесла общо 1019 удара по 33 населени места в югоизточната Запорожка област, ранявайки трима души" Бе те не могат дори трима души да убият, тръгнале да се бият с великите укри. Резил, голям резил.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 11 rate down comment 17
FireT
преди 4 часа
Великата руззка армия продължава да мята дронове по граждански цели, катоМалоумна, без никакъв напредък на фронта. Нов рекорд - най-бавното придвижване на армия по време на война за последните 100 години. Молодци. Иначе в блатото без ток, без вода, без дизел, без отопление. Ама не щото има удари, просто икономиката затъва. И фонда за благосъстояние вече стопен на 20%. Интересен бюджет ще се дискутира тази година в рф-то.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
Финанси виж още