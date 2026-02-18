Александър Нуцов: Въвеждането на 28‑ия режим ще отключи европейския растеж

Въвеждането на 28‑ия режим и реформите в пенсионните фондове могат да отключат нови инвестиции и да намалят фрагментацията на европейския пазар.

Тази прогноза направи Александър Нуцов, изпълнителен директор на Българска предприемаческа асоциация – BESCO в предаването "Бизнес старт" на Bloomberg TV Bulgaria.

„Въвеждането на 28‑ия режим може да се окаже по-важно за европейското предприемачество дори от самото евро, коментира той една от най-обсъжданите теми в европейската стартъп общност създаването на единна правна форма за компании.

Режимът ще позволи една компания да се учреди за минути и веднага да оперира на всички 27 пазара по единни правила. „Това е промяна, която може да отключи растеж, какъвто Европа не е виждала досега“, очаква Александър Нуцов.

Той се надява, че премахването на фрагментацията между страните в ЕС ще даде шанс на европейските компании да се конкурират със САЩ и Азия. Нуцов подчерта, че инициативата има силна политическа подкрепа, защото ще позволи регистрация на компания за минути и опериране на всички пазари в ЕС по единни правила.

По думите му европейската предприемаческа екосистема очаква решителни промени, които да улеснят растежа на компаниите и достъпа им до капитал.

Според него това ще позволи и на българските фирми да се разширяват по-бързо и да останат конкурентни в Европа. „Бизнесът настоява и за по-активна роля на институционалните инвеститори и стимули за научно‑изследователска дейност, посочи той. Нуцов акцентира върху нуждата от данъчни стимули за научно‑изследователска дейност и за ангелски инвеститори.

Изпълнителният директор на BESCO заяви, че Европа навлиза в период на дерегулации, които трябва да облекчат бизнеса и да насърчат институционалните инвеститори да бъдат по-активни.

Той обясни, че българската фондова борса също работи за консолидация на регионалните пазари, което може да увеличи възможностите за набиране на капитал. „Обединението ни дава сила“, заяви той, като отбеляза, че BEAM пазарът вече е доказал своята ефективност за растящи компании.

