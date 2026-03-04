Тръмп и Рубио си противоречат за намесата на САЩ в Иран, конфликтът се разширява

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви във вторник, че е наредил на американските сили да се присъединят към атаката на Израел срещу Иран, тъй като смятал, че Иран се готвел да нанесе първия удар. Това противоречи на причината, обявена ден по-рано от неговия държавен секретар Марко Рубио за началото на войната, предава Ройтерс.

Рубио заяви пред репортери, че САЩ са предприели атаката поради опасения, че Иран ще предприеме ответни мерки в отговор на планирани действия на Израел срещу Техеран.

„Знаехме, че ще има израелски действия, знаехме, че това ще доведе до нападение срещу американските сили и знаехме, че ако не ги атакуваме превантивно, преди да започнат тези атаки, ще понесем по-големи загуби“, каза Рубио.

Тъмп отхвърли твърдението, че Израел е тласнал САЩ в конфрикта, след като администрацията му даде различни обяснения и беше критикувана от някои поддръжници и демократи, които го обвиниха, че е започнал „война по избор“.

„Може би съм ги принудил (Израел) да действат“, каза Тръмп пред репортери в Овалния кабинет след среща с германския канцлер Фридрих Мерц. „Водехме преговори с тези безумци и моето мнение беше, че те ще атакуват първи. Ако не го бяхме направили, те щяха да атакуват първи. Бях силно убеден в това“, добави той.

Иран заяви, че американското нападение е било неоснователно.

Редица видни консервативни коментатори засилиха критиките си към атаките срещу Иран, като заявиха, че изказванията на Рубио показват, че Израел, а не администрацията на Тръмп, диктува решенията.

„И така, той ни казва направо, че сме във война с Иран, тъй като Израел ни е принудил“, написа консервативният автор на подкаст Мат Уолш за Рубио в социалната мрежа Х, където има 4 млн. последователи. „Това е най-лошото, което можеше да каже“, добави той.

Мегин Кели, консервативен автор на подкасти, заяви пред аудиторията си, че има съмнения относно решението на Тръмп да нанесе удари срещу Иран. „Работата на нашето правителство не е да се грижи за Иран или за Израел. Тя е да се грижи за нас. А това, струва ми се, е явна война на Израел“, заяви Кели в изказване, излъчено преди изявленията на Рубио.

Критиките от дясното крило на Тръмп идват в момент, когато Републиканската партия се бори да запази контрола си в Конгреса на САЩ на междинните избори през ноември.

Контрол на щетите

Дебатът относно подготовката за войната принуди Белият дом да положи усилия за ограничаване на щетите.

Във вторник Тръмп отговори на въпроси на репортери в публична обстановка за първи път от началото на въздушната кампания на САЩ и Израел, която започна три дни по-рано. Преди това той обсъди нападенията в два видеозаписа, интервюта с избрани журналисти и кратки коментари в понеделник в Белия дом.

Президентът заяви, че според него Иран е бил на ръба да предприеме атаки, без да предостави данни в подкрепа на твърдението си, след преговорите на САЩ с Иран миналия четвъртък в Женева. Иран беше определил разговорите като положителни и заяви, че са планирани още в следващите дни.

„Това беше нещо, което трябваше да се направи“, каза Тръмп, който не изложи подробни аргументи за войната срещу Иран преди началото ѝ.

Рубио, подложен на натиск във вторник заради предишното си изказване при посещение в Капитолия, заяви пред репортери: „В крайна сметка президентът реши, че няма да понесем удар първи. Много е просто, момчета“.

Двама високопоставени представители на администрацията на Тръмп проведоха телеконферентен разговор с репортери във вторник, за да разкажат за събитията, довели до военните операции, по-специално преговорите в Женева с ирански представители, проведени от пратениците на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър с посредничеството на Оман.

Двамата представители заявиха, че Уиткоф и Къшнър многократно са притиснали Иран да се откаже от обогатяването на уран. Вместо това Иран е представил план, който би позволил на иранците да обогатяват уран с по-високи проценти в изследователски реактор в Техеран, в северната част на Иран, казаха те.

Според представителите американските пратеници решили, че иранците прилагат тактики за протакане.

„Те не бяха склонни да се откажат от основните елемнти, които им бяха необходими, за да направят (атомна) бомба“, отбеляза един от представителите.

Иран отрича да се стреми към ядрено оръжие.

Пратениците докладвали на Тръмп, че е възможно да се постигне ядрено споразумение като това, което екипът на бившия президент Барак Обама и световните сили договориха с Иран през 2015 г., но че това би отнело месеци.

На следващия ден Тръмп наредил на американските сили да предприемат действия и ударите започнаха в събота.

Конфликтът се разширява

Във вторник израелските и американските сили бомбардираха мишени в цял Иран, като предизвикаха ответни ирански удари в Персийския залив, а конфликтът се разпространи към Ливан, разтърси глобалните пазари и тласна цените на петрола рязко нагоре.

Четири дни след началото на войната Тръмп заяви пред репортери, че американската армия е поразила редица ирански военноморски и въздушни мишени, като допълни, че „почти всичко беше унищожено“.

В отговор на ожесточения щурм ирански дронове поразиха американското посолство в Саудитска Арабия, след като преди това нанесоха удар срещу мисията в Кувейт.

Вашингтон затвори и двете посолства, както и посолството си в Ливан и нареди на правителствените служители от неспешна необходимост и на техните семейства да напуснат голяма част от Близкия изток.

Според източник, запознат с израелския план за войната, кампанията трябва да продължи две седмици и постига списъка си с цели по-бързо от очакванията с бързия успех с убийството на ирански лидери, включително върховния лидер аятолах Али Хаменей в първите часове на войната в събота.

В понеделник Тръмп заяви, че първоначалните прогнози на САЩ са били, че операцията ще трае четири-пет седмици.

В отговор на въпрос във вторник кого би искал да види начело в Иран Тръмп даде откровен отговор: „Повечето хора, които имахме предвид, са мъртви“.

Иранската столица Техеран беше многократно разтърсена от взривове през вчерашния ден, след като Израел порази сградата на държавната телевизия IRIB и район около летището „Мехрабад“ в града. Израелската армия заяви също, че е нанесла удар срещу подземния ядрен обект Минзадехей в Техеран.

Сградата, където се помещава Събранието на експертите на Иран, което трябва да избере лидер на мястото на Хаменей, също беше срината до основи при въздушно нападение в град Ком, съобщиха иранските осведомителни агенции. Израел заяви, че все още прави преглед на резултатите от този удар.

След като иранците избягаха от редица градове, столицата се превърна в призрачен град.

Иран изстреля ракети и дронове срещу съседни арабски страни, където се намират американски бази, и задуши корабоплаването през Ормузкия проток, през който преминават една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен газ.

В Ливан израелските съюзници от „Хизбула“ обстрелваха Израел, който отговори с въздушни удари и укрепване на сухопътните си позиции на юг. Гъст черен дим обхвана Бейрут след взривове. Властите съобщиха за десетки убити.

Иран информира, че жертвите при атаките са достигнали 787. Сред тях са 165 момичета, убити в първия ден на войната, когато училището им било бомбардирано. Това е най-големият брой жертви сред редица цивилни мишени, за които се твърди, че са били поразени.

Службата на ООН за човешките права поиска разследване на удара, който неин говорител определи като „напълно ужасяващ“.