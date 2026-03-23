Иран отрече да е участвал в преговори със САЩ

Иран отрече, че е участвал в преговори със САЩ, след като президентът Доналд Тръмп отложи заплахата да бомбардира енергийната мрежа на страната благодарение на продуктивни, по думите му, разговори с неуточнени ирански представители, предава Ройтерс.

Тръмп написа в социалната си мрежа Truth Social, че САЩ и Иран са имали „много добри и продуктивни“ разговори за „пълно решаване на враждебните действия в Близкия изток“.

В резултат на това той отложи за пет дни план да нанася удари срещу енергийната мрежа на Иран. Съобщението му тласна фондовите пазари рязко нагоре, а цените на петрола рязко надолу във внезапен обрат за спадащите пазари след заплахите му през уикенда и обещанията на Иран да отговори.

По-късно Тръмп заяви пред репортери, че специалният му пратеник Стив Уиткоф и зет му Джаред Къштър, които преговаряха с Иран преди войната, са провели разговори с високопоставен ирански представител в неделя вечер и те ще продължат в понеделник.

„Имахме много, много силни разговори. Ще видим докъде ще доведат те. Имаме големи точки на съгласие, бих казал почти всички точки на съгласие“, заяви Тръмп пред репортери преди да отпътува от Флорида за Мемфис.

В Мемфис той заяви, че Вашингтон преговаря с Иран „от дълго време и този път те са сериозни“. „Мисля, че това може да завърши с много добра сделка за всички“, добави той.

Тръмп не посочи името на иранския официален представител, с когото са разговаряли Уиткоф и Къшнър, но отбеляза: „Обсъждаме с мъжа, който според мен е най-уважаваният и лидерът“.

„Разговаряме с някои хора, които според мен са много разумни, много стабилни. Хората отвътре знаят кои са те. Те са много уважавани и може би един от тях ще бъде точно това, което търсим“, каза още Тръмп.

Но влиятелният председател на иранския парламент Мохамад Бакер Калибаф заяви в Х, че не са водени такива разговори със САЩ и иронизира твърдението като опит за манипулиране на финансовите пазари.

„Не са водени никакви преговори със САЩ и фалшиви новини се използват за манипулиране на финансовите и петролните пазари и за бягство от блатото, в което САЩ и Израел са блокирани“, добави той.

„Иранският народ иска пълно наказание и разкайване на агресорите. Всички ирански официални представители стоят твърдо зад върховния си лидер и народа до постигането на тази цел“, написа още Калибаф.

Елитните ирански Гвардейци на революцията заявиха, че са извършили нови атаки срещу мишени на САЩ и определиха думите на Тръмп като „психологически операции“, които са „изтъркани“.

„Противоречивото поведение на американския президент не ни кара да проявяваме небрежност на фронта или да прекъсваме борбата с врага“, допълниха гвардейците.

Макар че няма потвърждение, че споменатите от Тръмп разговори наистина са се състояли, има индикации, че се търсят контакти, като трети страни действат като възможни посредници или помагат в установяването на контакти. Иранското външно министерство съобщи за инициативи за намаляване на напрежението, без да разкрива повече подробности.

Пакистански официален представител и втори източник заявиха, че преговори за прекратяване на войната може да се проведат в Пакистан още тази седмица.

Пакистански официален представител заяви, че се очаква американският вицепрезидент Джей Ди Ванс и Уиткоф и Къшнър да се срещнат с ирански представители в Исламабад. Втори пакистански представител съобщи, че Исламабад предава послания между САЩ и Иран.

Израелски официален представител и други двама запознати с въпроса източници заявиха, че събеседникът от иранска страна е председателят на парламента Калибаф, който става все по-влиятелен.

Европейски официален представител заяви, че няма преки преговори между САЩ и Иран, но Египет, Пакистан и страните от Персийския залив предават послания.

Запознат източник, запитан за военните планове на Израел, съобщи, че Вашингтон информира еврейската държава за контактите си с Техеран и че тя вероятно ще последва САЩ в спирането на ударите срещу ирански електроцентрали и енергийна инфраструктура.

Междувременно Бахрейн предложи проекторезолюция на Съвета за сигурност на ООН, която би позволила на страните да използват „всички необходими средства“ – дипломатическия език за сила, за да защитят търговското корабоплаване в и около Ормузкия проток, съгласно текст, видян от Ройтерс.

Дипломати заявиха, че проектът на текста е бил подкрепен от други арабски държави от Персийския залив и от САЩ, въпреки че според тях е малко вероятно той да успее.

Текстът би позволил на страните, действащи сами или чрез доброволни мултинационални морски коалиции, да използват „всички необходими средства“ в и около Ормузкия проток, включително в териториалните води на крайбрежните държави, за да осигурят преминаването и да предотвратят ходове, които блокират или се наместват в международното каробаплаване.

В резолюцията се изразява готовност за налагане на мерки, включително целенасочени санкции.

В проекта на текст се иска „Ислямска република Иран незабавно да спре всички атаки срещу търговски кораби и всякакви опити да пречи на законното преминаване или на свободата на корабоплаването в и около Ормузкия проток“.

Двама европейски и един западен дипломат заявиха, че е малко вероятно подобна резолюция да бъде приета от Съвета за сигурност, тъй като съюзниците на Иран Русия и Китай биха наложили вето на текста, ако е необходимо.

Резолюцията се нуждае от най-малко девет гласа „за“ и нито едно вето от Русия, Китай, САЩ, Великобритания и Франция, за да бъде приета от 15-членния орган.

Но дипломатите заявиха, че Франция работи по алтернативна проекторезолюция, която ще иска мандат от ООН, след като положението се успокои.