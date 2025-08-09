Търговците на дребно влизат в битка с марките заради вдигането на цените

Притиснати между нарастващите разходи от митата и затягащите коланите потребители, големите търговци на дребно влизат в конфликт с производителите на потребителски марки като Beiersdorf, производител на Nivea, и пивоварната Heineken, опитвайки се да избегнат шока от цените, който би могъл да навреди на продажбите, пише Ройтерс.

Споровете, които нанесоха удар на продажбите на някои марки, подчертават предизвикателството пред производителите и продавачите на потребителски стоки, а инфлацията и митата повишават разходите за суровини и цените на стоки като кафето.

Макар преговорите за цените никога да не са били лесни, митата засилват и без това високата инфлация на хранителните продукти от началото на пандемията, което прави сметките за хранителни стоки по-спорни и политически чувствителни, докато потребителите се сблъскват с кризата на разходите за живот.

„Всички ние трябва да сме много добре запознати с бюджетите на потребителите“, заяви в сряда пред Ройтерс Франс Мюлер, главен изпълнителен директор на веригата супермаркети Ahold Delhaize, която притежава американските вериги Food Lion, Hannaford и Stop & Shop.

Според него преговорите с компаниите за потребителски стоки относно цените са „трудни“, добавяйки, че фокусът на индустрията е върху увеличаване на обема на продажбите, а не върху повишаване на приходите чрез вдигане на цените.

„Това е погрешен начин за подкрепа на клиентите и погрешен начин за развитие на самия бизнес“, добавя той.

Ahold разполага с вътрешни екипи, които следят цените на суровините, енергията и труда, както и собствени марки на супермаркетите, с които може да се направи сравнение, за да се установи дали исканите от потребителските марки увеличения на цените са оправдани, или не, каза Мюлер.

От другата страна на уравнението са брандовете, които се сблъскват с по-високи разходи, свиващи маржовете.

Изпълнителният директор на Beiersdorf Винсент Уорнъри заяви в сряда, че търговците на дребно на ключови пазари, включително Германия и Франция, са оказали силен натиск по време на преговорите за цените през последното тримесечие, като не само са отказали увеличения на цените, но и са поискали намаления на цените и са изтеглили продукти от рафтовете.

Beiersdorf в крайна сметка е договорила увеличение от 2,6%, каза Уорнъри, но изтеглянето на някои продукти от търговците на дребно е отнело два процентни пункта от ръста на продажбите в Европа през второто тримесечие.

„Ще има много промени в цените, наложени от потребителските марки, някои от които ще бъдат приети от търговците на дребно, а други не“, казва Боби Гибс, партньор в Oliver Wyman в Далас, който консултира търговци на дребно и фирми за потребителски стоки.

За производителите ще е по-лесно да наложат по-високи цени на продукти, за които има изградена лоялност към марката и по-малко силни алтернативи от частни марки, казва Гибс.

Глобалният тракер за митата на Ройтерс показва, че най-малко 102 от близо 300 проследявани компании са обявили увеличение на цените в отговор на търговската война, като около 41 от тях са в потребителския сектор.

Освен митата, други фактори като цената на капитала и труда, както и цените на суровините в случая с кафето и шоколада, също вдигат цените на определени продукти, казва Гибс.

Тръмп заяви, че митата противодействат на продължаващите търговски дисбаланси в САЩ и намаляващата производствена мощ на страната и че тези мерки ще донесат работни места и инвестиции в страната.

Предстоят още повишения

Планират се още ценови увеличения, особено в САЩ.

Производителят на перилни препарати Tide – Procter & Gamble, обяви миналата седмица, че ще вдигне цените на около една четвърт от продуктите си в САЩ с около 5%, като част от усилията си да компенсира по-високите ставки върху вноса. Това ще се отрази на цените в Walmart, Target и други магазини.

С нажежаването на преговорите все повече търговци на дребно биха могли да изтеглят временно марковите продукти като тактика за преговори, както направи веригата Albert Heijn на Ahold тази година в спор за повишаване на цените от страна на производителя на кафе JDE Peet's.

Нидерландската пивоварна Heineken миналата седмица заяви, че продажбите ѝ на бира са пострадали от ценови спор с европейски търговци на дребно.

„Много търговци на дребно стават все по-усъвършенствани в начина, по който измерват преминаването към други продукти... така че са склонни да бъдат по-смели при изваждането на продукти от списъците, тъй като са в състояние да защитят продажбите и маржа си повече, отколкото в миналото“, казва Гибс.

В Европа търговците на дребно обединяват сили, за да засилят влиянието си в преговорите за цените. Carrefour обяви миналия месец, че е създал нов европейски съюз за покупки, наречен Concordis, заедно с конкурентната група Coopérative U, и е в напреднали преговори с други европейски търговци на дребно за разширяване на съюза.

Супермаркетите разработват все повече алтернативи на известните марки под собствена марка. Ahold е въвел 300 нови продукта под собствена марка през тази година в своите вериги в САЩ, а ръстът на продажбите на тези продукти е надминал останалата част от стoките, заяви компанията.

Големите марки взимат това под внимание, като финансовият директор на P&G Андре Шултен заяви миналата седмица, че търговците на дребно прилагат „по-агресивна ценова политика“ по отношение на продуктите със собствена марка.

„Наблюдаваме известен натиск за понижаване на търговията поради промоционалната ценова политика“, казва той, посочвайки преминаването на потребителите към по-евтини продукти, и добавя, че пазарът ще остане „нестабилен и предизвикателен“.