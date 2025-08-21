Търговците в САЩ се готвят за труден празничен сезон заради предпазливите потребители

Смесените прогнози за продажбите и печалбите на големи американски търговци на дребно като Target и Home Depot накараха инвеститорите да се запитат дали така важният празничен сезон тази година ще донесе постъпленията, обичайно свързани с годишния пик в пазаруването, пише Ройтерс.

Растящите разходи, предизвикани от вносните мита на американския президент Доналд Тръмп, и понижените потребителски разходи породиха нови опасения за устойчивостта на американските потребители.

„Планираме предпазливо втората половина на годината предвид продължаващата несигурност и нестабилност“, заяви в сряда главният търговски директор на Target Рик Гомес.

Потребителските и търговските компании също са сред най-засегнатите от митата. Непредсказуемият характер на търговската политика на Тръмп допринесе за спада в потребителското доверие в САЩ, тъй като купувачите очакват слаб икономически растеж и по-висока инфлация през следващите месеци.

Общата инфлация в САЩ бележи тенденция към повишение и икономистите се опасяват, че потребителите може да се сблъскат с по-високи цени след неотдавнашния скок на инфлацията при цените на едро.

През последните няколко седмици Adidas заяви, че може да пусне нови продукти на по-високи цени в САЩ, Levi Strauss каза, че ще намали промоциите, а Under Armour обмисля да повиши цените за потребителите, които имат ценова мощ да се справят с митата.

„Научаваме много за състоянието на потребителите. Те все още проявяват интерес към харченето, но не и към разточителството. Някои от коментарите, които компаниите направиха преди месеци, че няма да повишават цените поради митата... се оказват по-скоро празни думи, отколкото реалност“, коментира главният икономист в Annex Wealth Management Брайън Джейкобсен.

Макар че по-широкият пазар на акции се представя добре през 2025 г. – S&P 500 бележи ръст от над 8% – акциите на компаниите за второстепенни потребителски стоки изостават, поскъпвайки само с около 1%.

От друга страна, TJX – компанията майка на T.J. Maxx и Marshalls, обяви „силно начало“ на втората половина на годината. Home Depot отчете разочароващи тримесечни резултати, позовавайки се на колебанията на потребителите при покупките на скъпи стоки, но запази прогнозите си.

„В момента потребителите се интересуват най-вече от стойността. Те се опитват да разтегнат бюджета си, да се справят с инфлацията и несигурността около митата“, заяви новият главен изпълнителен директор на Target Майкъл Фиделке.

Target повтори, че ще повиши цените като „крайна мярка“, докато Lowe's заяви, че ще остане „конкурентна по отношение на цените“.

Акциите на Target се сринаха с почти 8% в сряда, след като компанията назначи Фиделке за нов главен изпълнителен директор и запази прогнозите си без промяна.

Lowe's успя да надмине прогнозите за печалбата, но призна, че търсенето на продукти за ремонт на дома остава слабо поради високите разходи по кредитите. Компанията ще продължи да се сблъсква с предизвикателства през втората половина на годината поради високите лихви по ипотеките и предпазливите потребители, заявиха мениджърите в телефонен разговор след обявяването на финансовите резултати.

Глобалният тракер на митата на Ройтерс показва, че от над 300 компании, които са реагирали по някакъв начин на митата от 1 февруари, около 38 потребителски компании са оттеглили или намалили прогнозите си, а около 42 са споменали увеличения на цените.