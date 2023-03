Американците продължават да работят от вкъщи, европейците и азиатците са отново в офиса

Делът на завърналите се служители в офиса в Париж и Токио надхвърля 75%, в САЩ е наполовина по-малък

Докато офисите в САЩ са наполовина празни три години след началото на пандемията от COVID-19, работните места в Европа и Азия отново са оживени, пише Wall Street Journal.

Американците възприемат работата от разстояние и обръщат гръб на офисите по-редовно от колегите си в чужбина. Заетостта на офисите в САЩ е между 40% и 60% спрямо нивата преди пандемията, като варират в този диапазон по месеци и по градове. За сравнение равнището в Европа и Близкия Изток е 70-90%, сочат данни на консултантската компания JLL, която управлява имоти с обща площ от 427 млн. кв. м в цял свят.

Завръщането в офиса е дори по-обичайно в Азия, където то е в диапазона между 80% и 110%, т.е. в някои градове повече хора са в офиса днес, отколкото преди пандемията.

По-големите домове, по-дългото пътуване до работа и по-затегнатият пазар на труда обясняват защо американците прекарват по-малко време в офиса от европейците и азиатците, отбелязват консултантите.

Различията в навиците за завръщане в офиса са не само от по-голяма полза за чуждестранните собственици на имоти в сравнение с американските им колеги. Те оказват пряко влияние върху скоростта на възстановяване на големите градове от сътресенията за икономиката от пандемията. Градове в Европа и Азия се възстановяват относително добре. Но празни офис сгради и липсата на хора, които пътуват до работа, подкопават възстановяването на американски градове като Ню Йорк и Сан Франциско, където местните ресторанти, магазини и други бизнеси, разчитащи на офис служителите като техни основни клиенти, изпитват затруднения.

Броят на безработните в Ню Йорк е нараснал с 83 500 души между началото на 2020 г. и третото тримесечие на 2022 г., а безработицата в града надвишава средното национално равнище, показва доклад на New School Center for New York City Affairs. Много от хората, които са загубили работата си, са работели в Манхатън в присъствени индустрии като търговия на дребно, хотелиерство и ресторантьорство и хранителен сектор.

Макар че Манхатън понесе най-тежък удар заради зависимостта си от пътуващите до офиса хора, други американски централни бизнес квартали също изпитват затруднения. Намаляващите цени на офисите заплашват да засегнат бюджетите на градовете, които зависят от имотни данъци. По-малкият брой пътуващи натежава върху финансите на градския транспорт. Добавянето на повече апартаменти може да оживи централните бизнес квартали, но това ще отнеме време.

Редица столици в чужбина са имали периоди, в които над 75% от служителите са били на бюрата си през 2021 и 2022 г., сочат данните на JLL. Сред тях са Токио, Сеул и Сингапур в Азия. Париж редовно оглавява класацията за служители, които са се върнали в офиса, в Европа. Стокхолм не е много след него, като няколко месеца заетостта на офисите там е надхвърляла 75%.

Нито един голям американски град, проследен от JLL, не е постигнал висока степен на завърнали се в офиса служители през този период.

Начинът на живот е една от причините за навиците на работното място. Американците е по-вероятно да живеят в просторни къщи в покрайнините. Това улеснява устройването на домашен офис далеч от всякакви разсейващи фактори. Малките апартаменти в Хонконг, например, често подслоняват няколко поколения и това намалява привлекателността на работата от вкъщи.

Заради живота им в покрайнините много американци имат по-дълго и по-уморително пътуване до работа, свързано често с все по-тежки задръствания – още една причина да избират да си остават у дома. Макар че много европейски градове също имат дълго пътуване до работа, Ню Йорк и Чикаго не могат да се сравняват с тях, сочат данни на компанията за услуги, свързани с мобилността, Moovit. Системите за градски транспорт в Европа и Азия често са по-надеждни и не са толкова предразположени към закъснения, което улеснява стигането до работа.

Друго обяснение за нежеланието на американците да се върнат в офиса е трудовият пазар в САЩ. Безработицата в страната, която е 3,4%, е наполовина на нивото в ЕС от 6,1%. Макар че в Европа също има недостиг на работна ръка, американските компании са особено тежко засегнати, отбелязва Фил Райън, директор на отдела за бъдещето на градовете в JLL.

Това ги принуждава да търсят служители от по-далечни места и да наемат от разстояние. Технологични компании, които съставляват особено висок дял от заетостта в някои големи американски градове, отдавна са по-толерантни към работата от разстояние.

Компаниите за съвместна работа също отчитат по-ниска заетост в някои американски градове. WeWork съобщи, че 72% от бюрата ѝ в Ню Йорк са били наети към четвъртото тримесечие на 2022 г. спрямо 80% в Париж, 81% в Лондон и 82% в Сингапур.

Консултанти очакват пропастта в използването на офиса между САЩ и останалата част от света да се запази.

Не помага и фактът, че американските офиси бяха по-празни много преди пандемията. Прекомерното строителство доведе до високи нива на свободни площи, а дори в наетите офиси компаниите обикновено слагаха по-малко хора на всеки етаж в сравнение с тези в Европа и Азия.

Всички тези свободни площи сега създават негативен засилващ се цикъл, отбелязва Фил Киршнер, асоцииран партньор в компанията за бизнес консултации McKinsey & Co. Американците, които седят в големи, предимно празни офиси, са потиснати от този факт и това увеличава вероятността да остават у дома.