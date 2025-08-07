Италия одобри окончателно изграждането на най-дългия висящ мост в света

Италианското правителство даде окончателно одобрение за строителството на най-дългия висящ мост в света, който ще свързва Сицилия с континенталната част на страната, въпреки екологичните, финансовите и други опасения, които забавиха проекта с десетилетия, предава Ройтерс.

Структурата с дължина 3,7 км, която ще подобри рекорда, държан в момента от турския мост Чанаккале над Дарданелите, се обсъжда поне от края на 60-те години на миналия век като средство за развитие на по-бедната южна част на Италия.

Дясното правителство на премиера Джорджа Мелони го определи като приоритет и задели 13,5 млрд. евро за следващите десет години за неговото и на съпътстващите му съоръжения изграждане.

Междуведомствената комисия за икономическо планиране и устойчиво развитие (CIPESS) даде одобрение на проекта на среща в Рим, с което проправи пътя за започване на строителната дейност

"Задачата не е лесна, но ние я смятаме за инвестиция в настоящето и бъдещето на Италия и харесваме трудни предизвикателства, които имат смисъл“, заяви Мелони на заседанието, цитирана от пресслужбата си.

Мостът към Сицилия, която има население от 4,7 млн. души, трябва да е готов през 2032 г., съобщи Messina Strait Company.

Проектът срещна силна съпротива от хора, които се съмняват доколко разумно е изграждането на такъв мост в сеизмична зона. Мнозина се опасяват и от надхвърляне на разходите, възможни щети за околната среда и внедряване на мафията в строителните договори.

Някои граждански групи, които се противопоставят на моста, твърдят, че той е ненужен, а екологични организации подадоха тази седмица жалба до Европейския съюз, като посочиха сериозни рискове за местната околна среда.

„CIPESS е пристрастен арбитър, надяваме се, че истинските арбитри – трети страни, Сметната палата, ЕС, съдебната система, ще се намесят и ще спрат тази игра, която опустошава нашата територия“, заяви пред Ройтерс Даниеле Ялакуа, активист на кампанията против изграждането на моста.

Но той има силна подкрепа от хора, които смятат, че бързата железопътна и шосейна връзка ще даде така необходимата подкрепа на Сицилия и на останалата част от южните области на Италия.

Пътуването с ферибота в момента отнема около 20 минути, плюс качване и слизане, което може да отнеме часове в най-натоварените периоди от деня. Влаковете от и до Сицилия също се качват на фериботи, като процесът отнема около два часа.

Италия се стреми да класифицира инвестицията в моста като част от разходите за отбрана, което би ѝ помогнало да изпълни обещанието на страните членки на НАТО да повишат военните си бюджети до 5% от брутния вътрешен продукт до 2035 г.

Матео Салвини, лидер на управляващата партия „Лига“ и министър на транспорта, заяви, че инфраструктурата ще има както гражданско, така и военно предназначение.

„Очевидно е, че тя е с двойно предназначение и следователно може да се използва и за целите на сигурността“, коментира той на пресконференция.

Проектът за моста над Месинския пролив беше възложен на консорциума Eurolink след международен търг.

Начело на консорциума е най-голямата строителна компания в Италия Webuild, а той включва още испанската група Sacyr и японската IHI.

Според Messina Strait Company одобрението ще позволи започването на предварителни дейности, включително археологически и геоложки проучвания. Ще бъде разрешено и отчуждаването на земи.

Въпреки това Сметната палата първо трябва да потвърди решението на комисията. Запознат с въпроса източник заяви, че това може да отнеме няколко седмици, а Салвини отбеляза, че работата може да започне през септември-октомври.

Webuild има активни строителни проекти по целия свят, включително огромния проект NEOM в Саудитска Арабия. Sacyr участва в разширяването на Панамския канал, а IHI е имала участие в изграждането на висящия мост „Осман Гази“ в Турция.

Webuild счита, че строителството може да създаде над 100 хил. работни места.